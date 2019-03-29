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10:24 | 31.03.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Двух людей через окна из горящей квартиры спасли сотрудники МЧС в Свердловской области

Вчера, 30 марта, в Свердловской области в селе Сипавское на улице Гагарина загорелась квартира в жилом муниципальном двухэтажном доме. Сотрудники МЧС из горящей квартиры спасли двух людей через окно. Также трёх людей эвакуировали по лестничным маршам.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь распространился на площади 15 квадратных метром и повредил домашнее имущество в квартире на первом этаже. В тушении пожара были задействованы 11 человек личного состава и три единицы техники.

Информации о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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