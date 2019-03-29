Футбольный клуб «Урал» на выезде уступил победу «Ростову» со счётом 2:1

09:07 | 31.03.2019

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Вчера, 30 марта, екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на выезде потерпел поражение в игре против «Ростова». Матч завершился со счётом 2:1.



Ростовчане забросили первый мяч в самом начале встречи. Сравнять счёт уральские футболисты смогли лишь во втором тайме - рикошетом от штанги мяч залетел в ворота соперников. Вырваться вперёд «Ростов» смог на последней минуте добавленного к матчу времени, после чего у уральцев уже не было времени на ответную атаку.



Авторами шайб в составе соперников стали стали Ионов и Мевля. Среди свердловчан отметился Эль Кабир.



Напомним, следующий матч «Урал» проведёт в Екатеринбурге в рамках Кубка России 3 апреля в 19:00. Соперник - «Арсенал Тула».