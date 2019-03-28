В Екатеринбурге благоустроят сквер на Титова

Мэрия Екатеринбурга заказала проект благоустройства сквера на улице Титова. Сегодня он больше напоминает лесополосу с узкой тропинкой и скамейками, но в будущем его планируют превратить в полноценную зону отдыха с дорожками для пешеходов. Начальная стоимость разработки проекта - 312 699 рублей.Известно, что переустройство коснётся только участка от улицы Братской до Ферганской. Согласно данным, опубликованным на сайте Госзакупок, площадь сквера составляет 2,79 га. Победитель тендера должен будет придумать, в каких местах установить освещение, высадить цветники и другие зеленые насаждения, обустроить газоны. Кроме того, должны будут появиться малые архитектурные формы, придуманы новые пешеходные дорожки.Реставрация ждёт парки и скверы и в других районах Екатеринбурга. Недавно чиновники показали, как хотят изменить площадь Субботников на ВИЗе. Также на очереди — парк Энгельса, площадь Обороны, парк у Дворца Молодёжи, сквер на Белинского, в Юго-Западном районе, сквер Орджоникидзе на Уралмаше.Кроме того, планируется благоустройство набережной за Челюскинцев. До Дня города должны завершиться работы в сквере за Оперным и на набережной Исети. Также уже в этом году начнут благоустраивать парк «Зелёная роща». Вдобавок к уже имеющимся здесь, согласно плану, должны появиться дорожки, детские площадки и освещение. Проект парка уже готов, и его реализация обойдётся в 226 миллионов рублей.Фото: проектная документация