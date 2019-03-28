Новости дня
10:40 | 30.03.2019
Фото: Яндекс.Панорамы
В Екатеринбурге благоустроят сквер на Титова
Известно, что переустройство коснётся только участка от улицы Братской до Ферганской. Согласно данным, опубликованным на сайте Госзакупок, площадь сквера составляет 2,79 га. Победитель тендера должен будет придумать, в каких местах установить освещение, высадить цветники и другие зеленые насаждения, обустроить газоны. Кроме того, должны будут появиться малые архитектурные формы, придуманы новые пешеходные дорожки.
Реставрация ждёт парки и скверы и в других районах Екатеринбурга. Недавно чиновники показали, как хотят изменить площадь Субботников на ВИЗе. Также на очереди — парк Энгельса, площадь Обороны, парк у Дворца Молодёжи, сквер на Белинского, в Юго-Западном районе, сквер Орджоникидзе на Уралмаше.
Кроме того, планируется благоустройство набережной за Челюскинцев. До Дня города должны завершиться работы в сквере за Оперным и на набережной Исети. Также уже в этом году начнут благоустраивать парк «Зелёная роща». Вдобавок к уже имеющимся здесь, согласно плану, должны появиться дорожки, детские площадки и освещение. Проект парка уже готов, и его реализация обойдётся в 226 миллионов рублей.
Фото: проектная документация
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:43 | 30.03.2019
В Екатеринбург на специальном вертолёте санавиации доставили мужчину с огнестрельным ранением
13:48 | 30.03.2019
В Первоуральске два ребёнка сбежали из садика
12:34 | 30.03.2019
В Екатеринбурге на «Час Земли» частично отключат электричество
11:43 | 30.03.2019
В Екатеринбурге на 14 часов задержали рейс до китайского курорта
10:40 | 30.03.2019
В Екатеринбурге благоустроят сквер на Титова
22:09 | 29.03.2019
в Екатеринбурге на Пионерке на крупицы крошится дом, который будут ремонтировать только через 20 лет
21:24 | 29.03.2019
Больше всего екатеринбуржцы хотят попасть в Парковый: аналитики опубликовали рейтинг районов Екатеринбурга
20:30 | 29.03.2019
Следственный комитет начал проверку по инциденту о возгорании на борту самолёта Екатеринбург - Анталья
20:10 | 29.03.2019
На Урале дедушка убил внука и похитил еще двух детей
19:02 | 29.03.2019
Путин и Куйвашев предложили киргизским партнерам дополнительные рынки сбыта овощей
18:41 | 29.03.2019
В Екатеринбурге при тушении пожара обнаружили труп
18:31 | 29.03.2019
Прикамцев предупреждают об ухудшении погоды
18:20 | 29.03.2019
Пермяки присоединятся к всемирной акции «Час земли»
17:58 | 29.03.2019
Блокадникам, живущим в Свердловской области, компенсируют проезд до Санкт-Петербурга
17:51 | 29.03.2019
Зауральским чиновникам ограничат поездки на служебных машинах
17:30 | 29.03.2019
«Сбербанк» подал иск о банкротстве совладельца бывшей сети алкомаркетов «Семь пятниц»
17:13 | 29.03.2019
Пятый полигон в Прикамье оборудован весовым контролем
17:03 | 29.03.2019
В этом году 24 школы Пермского края реализуют проект «Московская электронная школа»
16:39 | 29.03.2019
Шумков предложил построить мост на шоссе Тюнина и углубить дно Тобола
16:25 | 29.03.2019
Операция «Маяк»: в Екатеринбурге выявили 15 водителей, не пропустивших пожарную машину
15:35 | 29.03.2019
Под Екатеринбургом в преддверии паводка проверили скотомогильники
14:57 | 29.03.2019
190 работников предприятий ЖКХ Нижней Туры получили зарплату только после вмешательства прокуратуры
14:55 | 29.03.2019
Началась поставка новых автобусов в Пермь
14:32 | 29.03.2019
В Екатеринбурге задержали пьяного солдата с пивом и «Дошираком»
14:30 | 29.03.2019
Дума Горноуральского городского округа досрочно прекратила полномочия двух депутатов
13:58 | 29.03.2019
В Нижнем Тагиле ищут мошенницу, укравшую сбережения пенсионерки
13:46 | 29.03.2019
Более 5 тысяч жителей Прикамья получат комфортные и безопасные лифты
13:23 | 29.03.2019
Сотрудник мэрии Кургана подшофе угнал служебную машину
13:00 | 29.03.2019
Из мэрии и думы Екатеринбурга увольняются пресс-секретари