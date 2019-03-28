Следственный комитет начал проверку по инциденту о возгорании на борту самолёта Екатеринбург - Анталья

20:30 | 29.03.2019

Фото: Wikimedia Commons

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку по информаци СМИ о возгорании сиденья в самолёте авиакомпании Red Wings, летевшем из Екатеринбурга в Анталью. Сначала пассажирское кресло начало тлеть, затем в считанные минуты дым и едкий запах гари распространились по всему салону аэробуса.



По основной версии это произошло из-за того, что один из пассажиров пронёс в самолёт зажигалку, воспользовавшись которой, допустил неаккуратгость. В пресс-службе Red Wings заявили, что борт-проводники сразу ликвидировали очаг возгорания и самолёт продолжил полёт, так как угроз полёту не предвиделось. Самолет благополучно сел в Анталье, в результате инцидента никто не пострадал. После завершения полета в авиакомпании заявили, что обратятся в Росавиацию с предложением запретить проносить зажигалки на борт самолета. Но в Госдуме не видят необходимости в этом.



Сегодня в пресс-службе следственного органа сообщают, что по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.