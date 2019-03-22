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13:47 | 26.03.2019
В Екатеринбурге состоялся Всероссийский форум молодых лидеров
BreakPoint стал площадкой для взаимодействия студентов, технологических экспертов и представителей бизнеса, а также местом для обмена опытом и общения с лидерами мнений. Перед студентами выступили десятки экспертов, включая HeadHunter, МегаФон и Mail.ru.
Эксперты МегаФона рассказали о возможностях использования инновационных технологий 5G, интернета вещей, анализа больших данных, который уже помогает создавать тарифы оператора, определять места установки базовых станций и развивать бизнес корпоративных клиентов компании.
«Всего за пару десятилетий телеком совершил прорыв – от оператора связи до цифрового партнера, меняющего жизнь людей. Наши технологии уже используются в создании умных городов, мы работаем над 5G и рекордной скоростью передачи данных, применяем Big data на практике. И, конечно, для таких масштабных задач нам нужны молодые талантливые умы», – рассказала директор МегаФона в Свердловской области Инна Джур.
В современных реалиях именно молодёжь может изменить современный мир, принять участие в разработке уникальных приложений и инноваций, которые в ближайшем будущем будут активно проникать в жизнь каждого. О том, какие специалисты нужны МегаФону, как попасть на стажировку, а также какие навыки будут наиболее востребованными в цифровую эпоху рассказали представители HR.
«Сотрудники IT-сферы «молодеют» стремительно. За последние три-четыре года в МегаФоне средний возраст «цифровых» специалистов заметно снизился. Этот форум — отличная возможность для нас пригласить лучших студентов, которые уже сейчас задумываются о карьере в сфере IT, интересуются современными технологиями и хотят влиять на ход их развития. Для этого в МегаФоне действует программа профессиональных стажировок, где студенты получают практический опыт работы в IT и телеком-сфере», — отметила директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Валентина Ватрак.
© «Вечерние Ведомости»
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