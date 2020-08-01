Корабль Crew Dragon c астронавтами возвращается на Землю

13:50 | 2.08.2020

Фото: ferra.ru

Американский космический корабль Crew Dragon c астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю. Произошло это в 2:35 (мск).



Планируется, что путь Crew Dragon до Земли займет 19 часов. Посадка корабля на воду у побережья Флориды ожидается 2 августа в 14:48 по местному времени (21.48 мск). NASA приняло решение не откладывать полет, несмотря на сформировавшийся над Атлантикой ураган «Исайя».



Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»