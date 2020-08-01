Общество
12:04 | 2.08.2020
Фото: турбаза «Глобус»
Смерть семьи на турбазе в Алтайском крае произошла, возможно, из-за отравления
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. В рамках этого дела задержан директор турбазы «Глобус».
Очевидцы сообщили, что за последнюю неделю постояльцы регулярно жаловались на неприятный запах. Администрация базы вызывала ассенизаторскую службу, которая почистила канализацию, однако запах не ушёл. Лишь когда сотрудники базы вскрыли номер, откуда вовремя не выехали постояльцы, стало известно, откуда этот запах исходил.
Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что на турбазе в ночь на 27 июля отключилось электричество и в подсобном помещении, над которым жила семья из четырёх человек, поставили дизель-генераторы. Их выхлопы, по предварительным данным, и могли стать причиной отравления.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:18 | 2.08.2020
Коронавирус выявлен у жителей 19 территорий Прикамья
14:15 | 2.08.2020
В Прикамье предпринимателям продлили время получения льготных займов
14:11 | 2.08.2020
В Прикамье подтверждено еще 85 случаев COVID-19
14:09 | 2.08.2020
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на пенсионеров
13:41 | 2.08.2020
В Екатеринбурге потерявшаяся бабушка просит найти её родственников
12:54 | 2.08.2020
В России число заражённых коронавирусом превысило 850 тысяч
12:42 | 2.08.2020
В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 113 человек
12:39 | 2.08.2020
На Среднем Урале от коронавируса спаслись ещё 156 человек
12:36 | 2.08.2020
Число умерших свердловчан с COVID-19 превысило 280
12:33 | 2.08.2020
В Свердловской области коронавирус обнаружен ещё у 199 человек
12:13 | 2.08.2020
В Первоуральске без вести пропала пенсионерка
11:49 | 2.08.2020
Ночью в Екатеринбурге сгорели несколько автомобилей
11:35 | 2.08.2020
В скейт-парке в Нижнем Тагиле пострадал мальчик
11:17 | 2.08.2020
В Екатеринбурге на женщину упала балконная рама
10:55 | 2.08.2020
Свердловский «Автомобилист» проведёт контрольные матчи в Уфе
09:57 | 2.08.2020
В свердловском посёлке пропал 51-летний мужчина
03:58 | 2.08.2020
Пермская компания инвестирует 300 млн рублей в свое платежное приложение для самозанятых
03:56 | 2.08.2020
Детская выездная поликлиника Пермского края восстановила свою работу в условиях пандемии
21:18 | 1.08.2020
Задержанный в Екатеринбурге мужчина провел два часа в наручниках
21:00 | 1.08.2020
«Пермская сетевая компания» приступает к профилактике теплосетей в микрорайоне Парковый
18:15 | 1.08.2020
Задержанного в Екатеринбурге на протесте мужчину должны доставить в отделение полиции через 15 минут
17:43 | 1.08.2020
Возле отдела полиции №9 Екатеринбурга собралась толпа
16:36 | 1.08.2020
В Екатеринбурге завершилась акция протеста в поддержку Хабаровска
16:18 | 1.08.2020
Мужчину с «Фургаломобилем» попытались задержать второй раз
15:54 | 1.08.2020
Ещё одного человека задержали на протестах в Екатеринбурге
15:20 | 1.08.2020
Участники протестов в Екатеринбурге двинулись на площадь 1905 года
15:06 | 1.08.2020
Появились видео с акции протеста в Екатеринбурге
14:46 | 1.08.2020
Автобус увез задержанного на протестной акции в Екатеринбурге
14:37 | 1.08.2020
В Екатеринбурге начались жесткие задержания протестантов