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12:04 | 2.08.2020

Фото: турбаза «Глобус»

Смерть семьи на турбазе в Алтайском крае произошла, возможно, из-за отравления

Следователи назвали предварительную причину смерти семьи из четырёх человек, чьи тела обнаружили на территории туристической базы в Алтайском крае, – они умерли от отравления угарным газом. Об этом сообщило региональное следственное управление СК.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. В рамках этого дела задержан директор турбазы «Глобус».

Очевидцы сообщили, что за последнюю неделю постояльцы регулярно жаловались на неприятный запах. Администрация базы вызывала ассенизаторскую службу, которая почистила канализацию, однако запах не ушёл. Лишь когда сотрудники базы вскрыли номер, откуда вовремя не выехали постояльцы, стало известно, откуда этот запах исходил.

Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что на турбазе в ночь на 27 июля отключилось электричество и в подсобном помещении, над которым жила семья из четырёх человек, поставили дизель-генераторы. Их выхлопы, по предварительным данным, и могли стать причиной отравления.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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