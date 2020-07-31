 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Общество


Главная

11:06 | 2.08.2020

Фото: Катерина Якушева

Россия сняла ограничения на пересечение границы с Абхазией

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией. Документ вступил в силу накануне, 1 августа, сообщается на сайте исполнительного органа власти.

Согласно документу, Россия снимает ограничения на пересечение границы с Абхазией, который ранее были введены из-за ситуации с коронавирусом.

Решение об открытии границы с Абхазией было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Оперштаб учёл заключения Роспотребнадзора и Минздрава России о санитарно-эпидемиологической обстановке в этой стране и готовность инфраструктуры к приёму туристов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

11:17 | 2.08.2020
В Екатеринбурге на женщину упала балконная рама

10:55 | 2.08.2020
Свердловский «Автомобилист» проведёт контрольные матчи в Уфе

10:09 | 2.08.2020
На Среднем Урале произошло страшное ДТП: есть погибший и пострадавшие

09:57 | 2.08.2020
В свердловском посёлке пропал 51-летний мужчина

03:58 | 2.08.2020
Пермская компания инвестирует 300 млн рублей в свое платежное приложение для самозанятых

03:56 | 2.08.2020
Детская выездная поликлиника Пермского края восстановила свою работу в условиях пандемии

01.08.2020

21:18 | 1.08.2020
Задержанный в Екатеринбурге мужчина провел два часа в наручниках

21:00 | 1.08.2020
«Пермская сетевая компания» приступает к профилактике теплосетей в микрорайоне Парковый

19:20 | 1.08.2020
Задержанного на протестах в Екатеринбурге привезли в отделение полиции

18:43 | 1.08.2020
Задержанного мужчину в Екатеринбурге до сих пор не доставили в отделение полиции

18:32 | 1.08.2020
Ещё восемь новых машин получили сотрудники скорой помощи в Екатеринбурге

18:15 | 1.08.2020
Задержанного в Екатеринбурге на протесте мужчину должны доставить в отделение полиции через 15 минут

17:43 | 1.08.2020
Возле отдела полиции №9 Екатеринбурга собралась толпа

16:36 | 1.08.2020
В Екатеринбурге завершилась акция протеста в поддержку Хабаровска

16:18 | 1.08.2020
Мужчину с «Фургаломобилем» попытались задержать второй раз

15:54 | 1.08.2020
Ещё одного человека задержали на протестах в Екатеринбурге

15:31 | 1.08.2020
Екатеринбуржцы рассказывают, почему они вышли на сегодняшнюю акцию протеста

15:20 | 1.08.2020
Участники протестов в Екатеринбурге двинулись на площадь 1905 года

15:06 | 1.08.2020
Появились видео с акции протеста в Екатеринбурге

14:57 | 1.08.2020
Порядка 100 человек находятся на протестах около Театра драмы в Екатеринбурге

14:46 | 1.08.2020
Автобус увез задержанного на протестной акции в Екатеринбурге

14:37 | 1.08.2020
В Екатеринбурге начались жесткие задержания протестантов

14:02 | 1.08.2020
В Каменске-Уральском в ДТП погибла женщина

13:06 | 1.08.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области продолжает снижаться

12:52 | 1.08.2020
Свердловские врачи вылечили 416 пациентов с COVID-19

12:45 | 1.08.2020
В Екатеринбурге выявлено 160 случаев коронавируса

12:43 | 1.08.2020
В Свердловской области скончались ещё 6 человек с коронавирусом

12:40 | 1.08.2020
В Свердловской области выявлено 202 новых случая коронавируса

12:35 | 1.08.2020
В России выявили еще 5 462 случая COVID-19

12:34 | 1.08.2020
В Екатеринбурге люди начали выходить на акции в поддержку Хабаровска

12:00 | 1.08.2020
В Свердловской области разыскивается пропавшая без вести женщина

11:36 | 1.08.2020
Отменен конкурс на предпроектные работы по постройке дороги «Екатеринбург – Казань»

11:15 | 1.08.2020
В селе под Екатеринбургом опрокинулась бетономешалка

10:21 | 1.08.2020
Схема движения троллейбуса №17 в Екатеринбурге изменилась

10:10 | 1.08.2020
В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

09:36 | 1.08.2020
В МЧС напомнили свердловчанам о правилах безопасного отдыха на водоеме

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Август      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 