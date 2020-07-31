Россия сняла ограничения на пересечение границы с Абхазией

11:06 | 2.08.2020

Фото: Катерина Якушева

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией. Документ вступил в силу накануне, 1 августа, сообщается на сайте исполнительного органа власти.



Согласно документу, Россия снимает ограничения на пересечение границы с Абхазией, который ранее были введены из-за ситуации с коронавирусом.



Решение об открытии границы с Абхазией было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Оперштаб учёл заключения Роспотребнадзора и Минздрава России о санитарно-эпидемиологической обстановке в этой стране и готовность инфраструктуры к приёму туристов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»