В Хабаровске прошел несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора

13:51 | 11.07.2020

Фото: nabat.news

В Хабаровске на площади Ленина прошел несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Еще несколько акций прошло в других частях города.



Граждане в ходе митинга и акций скандировали лозунги «Москва, уходи», «Свободу!», «Наш выбор, наш Фургал!» и «Это наш край!». По предварительным данным, на улицы Хабаровска вышло порядка 30-40 тысяч сторонников арестованного.



В числе митингующих была и пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко, которая поблагодарила активистов и попросила их разойтись, а также первый заместитель председателя краевого правительства Владимир Хлапов, который заявил, что «всё нужно делать в рамках закона», и добавил, что властям небезразлична судьба арестованного губернатора. Добавим, полиция в ход акций не вмешивалась.



Напомним, Сергею Фургалу предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Виды соучастников преступления. Организатор преступления», «Убийство двух и более лиц». По таким статьям губернатору может грозить наказание вплоть до пожизненного.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»