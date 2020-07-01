В Кургане спасатели ликвидировали крупный пожар

21:43 | 10.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Кургане сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в двух домах, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.



«Сообщение о возгорании нежилого дома в г. Кургане по ул. Пугачёва, 89 поступило 10 июля в 16 часов 37 минут. По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что огнем полностью объят бревенчатый нежилой дом, кроме того, частично горела веранда и кровля соседнего жилого дома. Площадь пожара составила 100 кв. м., ранг пожара был повышен до номера 1 БИС», - сказали в МЧС.



В ходе пожара никто не погиб и не пострадал. На месте работали 35 пожарных и 6 единиц техники.



В настоящее время устанавливается причина пожара.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»