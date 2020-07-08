Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

13:47 | 9.07.2020

Фото: multiurok.ru

В столице подтверждено 568 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордно низкое число новых случаев COVID-19 с начала апреля. Количество новых заболевших на 64% меньше, чем месяц назад и на 90% меньше, чем два месяца назад.



Среди новых выявленных случаев:



- 9,6% — дети

- 42,6% — от 18 до 45 лет

- 31,4% — от 46 до 65 лет

- 12,5% — от 66 до 79 лет

- 3,9% — старше 80 лет



Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»