Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

12:58 | 5.07.2020

Фото: 5-tv.ru

В столице подтверждено 650 новых случаев заражения коронавирусом. С момента открытия городских пространств 23 июня количество новых заболевших сократилось почти на 40%, а c момента завершения режима самоизоляции 9 июня — на 59%.



Среди новых выявленных случаев:



- 5,7% — дети

- 43,5% — от 18 до 45 лет

- 33,4% — от 46 до 65 лет

- 12,8% — от 66 до 79 лет

- 4,6% — старше 80 лет



Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.



Добавим, с момента открытия городских пространств число новых заболевших COVID-19 в Москве сократилось почти на 40%

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»