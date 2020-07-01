Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

13:30 | 1.07.2020

Фото: forbes.ru

В Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев COVID-19 за 3 месяца - 611 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Это самый низкий показатель с 6 апреля.



Среди новых выявленных случаев:



- 10,3% — дети

- 41,9% — от 18 до 45 лет

- 30,3% — от 46 до 65 лет

- 10,0% — от 66 до 79 лет

- 7,5% — старше 80 лет



Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»