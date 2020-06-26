Более 50% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

15:22 | 27.06.2020

Фото: yandex.ru

В столице подтверждено 750 новых случаев коронавируса. Это самый низкий показатель с 8 апреля.



Среди новых выявленных случаев:



- 6,5% — дети

- 43,6% — от 18 до 45 лет

- 33,3% — от 46 до 65 лет

- 11,9% — от 66 до 79 лет

- 4,7% — старше 80 лет



Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»