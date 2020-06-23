Журналистку из Ставрополя обвиняют в распространении фейков о коронавирусе

10:54 | 24.06.2020

Фото: Телеграмм-канал BAZA

Силовики из Карачаево-Черкесской Республики устроили обыск в квартире девушки-инвалида Анны Дарган, обвинив ее в распространении фейков о коронавирусе в Instagram.



Телеграм-канал BAZA выяснил, что Анна является журналисткой из Ставрополя и сотрудницей местного института. Девушка рассказала, что силовики устроили обыск в квартире и забрали технику – компьютер и айпад. Ей угрожали заключением за публикации информации о катастрофической ситуации с коронавирусными больными в КЧР.



Правоохранители заявили, что девушка – администратор паблика «Политика 09», однако девушка это отрицает.



Вместе с техникой Анна лишилась и работы. Также ее должны были вызвать на допрос в Черкесск, однако как добираться туда на инвалидной коляске и что сейчас делать, журналистка не знает.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»