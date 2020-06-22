12:25 | 23.06.2020

Актеру Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что полиция намерена ходатайствовать перед судом о пожизненном лишении Ефремова водительских прав. Также отмечается, что психиатрическая экспертиза признала, что актер является абсолютно вменяемым и не имеет никаких психических отклонений.



Напомним, 8 июня Михаил Ефремов попал в ДТП. Его внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном. Водитель фургона Сергей Захаров погиб, а Михаил Ефремов почти не пострадал. Сейчас актер находится под домашним арестом.

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