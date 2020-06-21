В Кремле «ничего не знают» о задержании экс-участника Pussy Riot

13:58 | 22.06.2020

Фото: m.news.yandex.ru

В Кремле не располагают информацией о задержании экс-участника групп «Война» и Pussy Riot. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Я, честно говоря, не располагаю информацией на счет того, кто был задержан и какими методами, поэтому я ничего не могу сказать. Мы об этом просто ничего не знаем», - сказал Песков.



Напомним, ранее издание «Медиазона» сообщило, что ее издателя Петра Верзилова задержали в Москве, а его квартиру обыскали. Такие действия правоохранителей связаны с прошедшими 27 июля 2019 года несанкционированными массовыми акциями. По данным «Медиазоны», его допрашивали на протяжении 13 часов, после чего отпустили. На выходе из ОВД Верзилов вступил в конфликт с «неким человеком», после чего его увезли в ОВД по Мещанскому району и оформили протокол за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).







Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»