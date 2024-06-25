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Во Франции на фоне парламентских выборов прошли массовые протесты
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В городах Франции на фоне парламентских выборов прошли массовые протесты и беспорядки.
В Париже на площади Республики накануне собрались несколько тысяч человек, пишут местные издания. Митингующие выступили против победы крайне правого «Национального объединения». Протестующие вышли с плакатами «Все ненавидят полицию» и «Мы все антифашисты», скандировали лозунги против партии Марин Ле Пен, отмечает Le Figaro. На площадь вышли также пропалестинские демонстранты и представители профсоюзов. Некоторые активисты вынесли плакаты «Справедливость для Наэля» с напоминанием о гибели 17-летнего подростка, который ровно год назад был убит сотрудником полиции. Напомним, убийство вызвало массовые беспорядки и аресты прошлым летом.
По данным СМИ, акции протеста на фоне выборов прошли в нескольких городах, в некоторых беспорядки привели к столкновениям с полицией, против демонстрантов применили слезоточивый газ.
Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» получает в первом туре парламентских выборов 33,4% голосов, пишет Le Parisien.
Левая коалиция «Новый народный фронт» набирает 27,98%.
Правительственный блок «Вместе» набрал 20,76%.
Явка составила более 66%, это рекорд с 2002 года, пишут СМИ.
В Париже на площади Республики накануне собрались несколько тысяч человек, пишут местные издания. Митингующие выступили против победы крайне правого «Национального объединения». Протестующие вышли с плакатами «Все ненавидят полицию» и «Мы все антифашисты», скандировали лозунги против партии Марин Ле Пен, отмечает Le Figaro. На площадь вышли также пропалестинские демонстранты и представители профсоюзов. Некоторые активисты вынесли плакаты «Справедливость для Наэля» с напоминанием о гибели 17-летнего подростка, который ровно год назад был убит сотрудником полиции. Напомним, убийство вызвало массовые беспорядки и аресты прошлым летом.
По данным СМИ, акции протеста на фоне выборов прошли в нескольких городах, в некоторых беспорядки привели к столкновениям с полицией, против демонстрантов применили слезоточивый газ.
Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» получает в первом туре парламентских выборов 33,4% голосов, пишет Le Parisien.
Левая коалиция «Новый народный фронт» набирает 27,98%.
Правительственный блок «Вместе» набрал 20,76%.
Явка составила более 66%, это рекорд с 2002 года, пишут СМИ.
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