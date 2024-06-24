День Исети проведёт на берегу реки Сад Нурова

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Начавшаяся неделя закончится в созданном усилиями общественности Саду Нурова праздником главной реки Екатеринбурга. Его планируют провести уже в восьмой раз.Организаторы Дня Исети готовят не самую обширную, зато интересную и разнообразную программу праздника. Она включает перформансы, пленэр на берегу вместе с известным уральским художником Алексеем Рыжковым, занятием йогой и традиционный концерт. И всё это —бесплатно, в дружеской обстановке и на лоне природы (стиснутой, правда, разрастающимися на Исети человейниками и бетонными набережными).Запланирован День Исети в этом году на 7 июля, на вторую половину воскресенья. И впервые в истории молодого праздника он может растянуться на два дня. Вторым днём Дня Исети может стать следующий вторник, 9 июля. Если всё получится, и погода не испортится, организаторы пригласят друзей Сада Нурова встречать закат на сап-бордах на Верх-Исетском пруду.