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Во Франции в ходе ночных беспорядков задержаны 150 человек

09.57 Четверг, 29 июня 2023
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Во Франции в ночь со среды на четверг возобновились массовые беспорядки.

По последним данным МВД, задержаны 150 человек. Беспорядки в городах страны проходят после убийства полицейским 17-летнего подростка.

Призыв властей к спокойствию остался без внимания, пишет Le Parisien. Минувшей ночью люди вышли на улицы в нескольких районах, в том числе далеко от Нантера, где произошло убийство. В частности, в Тулузе вспыхнули пожары, очевидцы публикуют в соцсетях подожженные машины.

Самая напряженная обстановка была в регионе Иль-де-Франс. В Нантере были сожжены несколько автобусов, в итоге были изменены маршруты общественного транспорта. В Безоне пламя уничтожило начальную школу, в Даммари-ле-Лис был взят штурмом полицейский участок, в Кламаре в результате поджога полностью сгорел трамвай.

Во время стычек полиция применяла слезоточивый газ. В среду в МВД заявили, что в Париже и его пригородах будут мобилизованы около 2000 полицейских и жандармов, что на 800 человек больше, чем накануне вечером. Однако, по данным СМИ, этого оказалось недостаточно. Данных о пострадавших среди полицейских пока нет. Во время ночных беспорядков со вторника на среду ранения получили более двух десятков полицейских.

Ущерб от погромов минувшей ночью «кажется значительным и затрагивает муниципалитеты, не привыкшие к городскому насилию», отмечает издание.

Во вторник утром полицейские в Нантере застрелили 17-летнего подростка во время проверки на дороге. После убийства в пригородах Парижа начались беспорядки, которые перекинулись на другие регионы.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «ничто не оправдывает смерть молодого человека». Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что сотрудники полиции действовали «вне рамок дозволенного».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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Чиновники больше года под разными предлогами не сносят незаконный забор в Екатеринбурге

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