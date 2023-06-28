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Во Франции в ходе ночных беспорядков задержаны 150 человек
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Во Франции в ночь со среды на четверг возобновились массовые беспорядки.
По последним данным МВД, задержаны 150 человек. Беспорядки в городах страны проходят после убийства полицейским 17-летнего подростка.
Призыв властей к спокойствию остался без внимания, пишет Le Parisien. Минувшей ночью люди вышли на улицы в нескольких районах, в том числе далеко от Нантера, где произошло убийство. В частности, в Тулузе вспыхнули пожары, очевидцы публикуют в соцсетях подожженные машины.
Самая напряженная обстановка была в регионе Иль-де-Франс. В Нантере были сожжены несколько автобусов, в итоге были изменены маршруты общественного транспорта. В Безоне пламя уничтожило начальную школу, в Даммари-ле-Лис был взят штурмом полицейский участок, в Кламаре в результате поджога полностью сгорел трамвай.
Во время стычек полиция применяла слезоточивый газ. В среду в МВД заявили, что в Париже и его пригородах будут мобилизованы около 2000 полицейских и жандармов, что на 800 человек больше, чем накануне вечером. Однако, по данным СМИ, этого оказалось недостаточно. Данных о пострадавших среди полицейских пока нет. Во время ночных беспорядков со вторника на среду ранения получили более двух десятков полицейских.
Ущерб от погромов минувшей ночью «кажется значительным и затрагивает муниципалитеты, не привыкшие к городскому насилию», отмечает издание.
Во вторник утром полицейские в Нантере застрелили 17-летнего подростка во время проверки на дороге. После убийства в пригородах Парижа начались беспорядки, которые перекинулись на другие регионы.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «ничто не оправдывает смерть молодого человека». Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что сотрудники полиции действовали «вне рамок дозволенного».
По последним данным МВД, задержаны 150 человек. Беспорядки в городах страны проходят после убийства полицейским 17-летнего подростка.
Призыв властей к спокойствию остался без внимания, пишет Le Parisien. Минувшей ночью люди вышли на улицы в нескольких районах, в том числе далеко от Нантера, где произошло убийство. В частности, в Тулузе вспыхнули пожары, очевидцы публикуют в соцсетях подожженные машины.
Самая напряженная обстановка была в регионе Иль-де-Франс. В Нантере были сожжены несколько автобусов, в итоге были изменены маршруты общественного транспорта. В Безоне пламя уничтожило начальную школу, в Даммари-ле-Лис был взят штурмом полицейский участок, в Кламаре в результате поджога полностью сгорел трамвай.
Во время стычек полиция применяла слезоточивый газ. В среду в МВД заявили, что в Париже и его пригородах будут мобилизованы около 2000 полицейских и жандармов, что на 800 человек больше, чем накануне вечером. Однако, по данным СМИ, этого оказалось недостаточно. Данных о пострадавших среди полицейских пока нет. Во время ночных беспорядков со вторника на среду ранения получили более двух десятков полицейских.
Ущерб от погромов минувшей ночью «кажется значительным и затрагивает муниципалитеты, не привыкшие к городскому насилию», отмечает издание.
Во вторник утром полицейские в Нантере застрелили 17-летнего подростка во время проверки на дороге. После убийства в пригородах Парижа начались беспорядки, которые перекинулись на другие регионы.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «ничто не оправдывает смерть молодого человека». Премьер-министр Элизабет Борн заявила, что сотрудники полиции действовали «вне рамок дозволенного».
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