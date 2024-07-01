Новые книги про Мамина-Сибиряка презентуют в Белинке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сразу несколько книг об известном уральском писателе Дмитрии Мамине-Сибиряке вышли из печати. Познакомиться с ними лучшего всего будет в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского, где через пару дней устроят презентацию этих книг.На втором этаже здания пристроя библиотеки Белинского, где в четверг, 4 июля, пройдёт презентация, можно будет увидеть не только новые книги о Мамине-Сибиряке, но и их авторов и составителей. Они сами расскажут о том, чем интересны их печатные труды, и ответят на вопросы потенциальных читателей.Речь пойдёт о трёх книгах. Одна из них — коллективная монография под названием «Творчество Д. Н. Мамина-Сибиряка и современный мир». Как и положено монографии, она максимально полно и разносторонне разбирает биографию уральского писателя и его творчество. Другое издание — это первый том собрания переписки Мамина-Сибиряка. Большинство писем из неё ранее не издавалось. Уникальна эта книга и тем, что между её задумкой и изданием прошло почти столетие. Как сообщают в библиотеке, издание было подготовлено ещё в 30-е годы прошлого века, но исторические события помешали печати и выпуску, а затем и рукопись была потеряна.Наконец, третья из презентуемых книг напрямую не связана с писателем. Она называется «Управитель. Из истории рода управителя Верхнесалдинского завода» и посвящена Николаю Алексееву и его семье. Связь же с Маминым-Сибиряком заключается в том, что гражданской женой его супруга Алексеева.Начало презентации трёх книг назначено на половину шестого вечера. Вход свободный.