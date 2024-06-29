Фестиваль «Уральская ночь музыки» привлекла 380 тысяч человек в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге прошел традиционный фестиваль «Уральская ночь музыки», который несмотря на плохую погоду, привлек около 380 тысяч любителей музыки на 110 городских площадках. В прошлом году сообщалось о 360 тысячах посетителей. Об этом сообщил департаменте информационной политики региона.Более трех тысяч исполнителей выступили в разных точках города, от окраин до исторического центра. Главными музыкальными площадками стали улица Вайнера, Плотинка и Октябрьская площадь. Кульминацией фестиваля стало выступление камерного оркестра B-A-C-H и группы Therr Maitz, исполнивших песню «Луч солнца золотого» почти на рассвете.На фестивале выступили артисты самых разных жанров, от хип-хопа и EDM до рок-н-ролла, джаза и академической музыки. Среди хедлайнеров были Cream Soda, Сергей Бобунец, Mary Gu, GSPD, Антоха МС и Dead Blonde.