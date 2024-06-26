В подземке Екатеринбурга задержали человека с наркотой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Синтетический наркотик нашли у одного из пассажиров екатеринбургского метрополитена. На станции «Уральская» он обратил на себя внимание полицейских подозрительным поведением.Задержание перевозчика запретного зелья произошло в минувшую субботу, 29 июня. Сотрудники отдела полиции на метрополитене заметили, как один из граждан, спустившихся на станцию «Уральская», пытается избавиться т какого-то свёртка и пачки сигарет. В дальнейшем выяснилось, что в сигаретной пачке лежал точно такой же свёрток и с таким же содержимым — синтетическим наркотиком, производным метилэфедрона. Как пояснил задержанный, эту наркоту он приобретал для себя, для личного употребления.Про задержанного сообщается, что это 30-летний мужчина, который в Екатеринбург приехал из Асбеста. Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ («незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере»). Крупный размер в данном случае — это чуть больше 2миллиграм запретного вещества. По данной статье житель Асбеста может загреметь за решётку вплоть до 10 лет.