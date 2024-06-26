Возрастное ограничение 18+

В подземке Екатеринбурга задержали человека с наркотой

21.13 Вторник, 2 июля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Синтетический наркотик нашли у одного из пассажиров екатеринбургского метрополитена. На станции «Уральская» он обратил на себя внимание полицейских подозрительным поведением.

Задержание перевозчика запретного зелья произошло в минувшую субботу, 29 июня. Сотрудники отдела полиции на метрополитене заметили, как один из граждан, спустившихся на станцию «Уральская», пытается избавиться т какого-то свёртка и пачки сигарет. В дальнейшем выяснилось, что в сигаретной пачке лежал точно такой же свёрток и с таким же содержимым — синтетическим наркотиком, производным метилэфедрона. Как пояснил задержанный, эту наркоту он приобретал для себя, для личного употребления.

Про задержанного сообщается, что это 30-летний мужчина, который в Екатеринбург приехал из Асбеста. Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ («незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере»). Крупный размер в данном случае — это чуть больше 2миллиграм запретного вещества. По данной статье житель Асбеста может загреметь за решётку вплоть до 10 лет.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга задержали подозреваемого в разбойных нападениях
26 июня 2024
Уголовное дело возбуждено после перестрелки и драки у екатеринбургского клубного дома «Тихвин»
29 июня 2024
В Екатеринбурге на Репина насмерть забили палкой человека
25 июня 2024
На жителя Нижнего Тагила возбудили уголовное дело за незаконное получение водительских прав
02 июля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«В суд присяжных можно идти только в случае, если никаких, даже косвенных, доказательств вины нет»

Адвокат с пятью оправдательными приговорами рассказала о своем самом известном деле
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:13 В подземке Екатеринбурга задержали человека с наркотой
20:34 От мэрии Нижнего Тагила не могут добиться ремонта опасного лестничного пролёта
19:59 Новые книги про Мамина-Сибиряка презентуют в Белинке
19:32 За травму маленького екатеринбуржца расплатится управляющая компания
19:04 День Исети проведёт на берегу реки Сад Нурова
17:59 Свердловское отделение ВООПИиК призвало принять участие в общественном мониторинге ОКН региона
17:31 Закрытый перелом ноги получил 12-летний велосипедист в ДТП в Нижнем Тагиле
17:03 Свердловские депутаты поддержали инициативу о продлении пониженной ставки по единому сельхозналогу
16:49 Просивший губернатора заделать яму в Нижнем Тагиле свердловский «единоросс» извинился
15:55 Синоптики объявили предупреждение о смоге в Свердловской области
15:47 В Каменске-Уральском рассмотрят дело о хищении свыше 15,4 млн, выделенных на дошкольное образование
15:17 В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга хотят построить корпус для 165-й школы
14:57 В Артёмовском на производственной площадке погиб мужчина
14:10 В театрах Екатеринбурга «покажут» спектакли для незрячих
13:23 При пожаре на Рощинской в Екатеринбурге от огня пострадали три квартиры
13:01 С начала сезона 22,8 тысячи человек в Свердловской области пострадали от укусов клещей
12:25 50 человек эвакуировались из-за пожара в многоэтажке на Рощинской в Екатеринбурге
12:14 В Екатеринбурге собираются вернуть входной арке ЦПКиО имени Маяковского исторический вид
11:28 На жителя Нижнего Тагила возбудили уголовное дело за незаконное получение водительских прав
10:45 На екатеринбуржца возбудили «административку» за виниловые пластинки из Германии
10:10 В Екатеринбурге мотоциклист пытался скрыться от автоинспекторов через пешеходную зону
09:34 Руководителя новоуральской медсанчасти после жалобы Путину уволили с должности
21:17 Житель Первоуральска пытался сжечь свою жену
20:54 На Нижнесергинский лес напал жучок
20:04 В городе-спутнике Екатеринбурга спикер думы якобы поднял вопрос о повышении стоимости коммунальных услуг
19:48 Героем вечера в Белинке станет Ренуар
Все новости Свердловской области
18:21 На Карибы обрушился мощный ураган «Берилл»
17:42 Китайский зонд «Чанъэ-6» доставил на Землю образцы обратной стороны Луны
16:27 В московском автобусе взорвался баллон, есть пострадавшие
14:56 В Стерлитамаке произошел мощный взрыв газа в жилой девятиэтажке
14:12 В Госдуме обсудили запрет сатанистов, марксистов и терианов
11:57 Депутаты ГД намерены рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ этой осенью
10:20 В Санкт-Петербурге устраняют последствия мощного урагана
17:27 В Госдуме поддержали идею вернуть в школы оценки за поведение
16:56 Власти Узбекистана предложили поднять цены на воздушные шары в 100 раз
15:48 Суд в Москве приговорил экс-сотрудника Совфеда к 16 годам за убийство родителей
15:24 В Якутии и Туве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
14:18 В России на 10% выросли продажи черной икры, утверждают аналитики
13:03 В СПЧ предложили вернуть в школы оценки за поведение
11:24 Во Франции на фоне парламентских выборов прошли массовые протесты
17:23 После индексации пенсия работающих пенсионеров может вырасти на 1300 рублей
14:04 Премьер-министр Индии Нарендра Моди может посетить Москву 8 июля
12:59 Неожиданные открытия о древних жертвоприношений майя: все жертвы были мальчиками
12:38 В новый нацпроект «Кадры» войдут четыре федеральных проекта
12:33 Еда, прогулки и общение с близкими помогают россиянам справляться со стрессом
18:58 Продажи игристых вин в России выросли на 13,5%
18:52 Следственный комитет выявил незаконную миграцию, расследуя дело о массовом отравлении в Москве
13:31 В МВД опровергли информацию о массовом наличии ошибок в загранпаспортах россиян
13:28 8 человек погибли, 13 пострадали в аварии в Рязанской области
15:38 В Москве 55 человек с подозрением на ботулизм находятся в тяжелом состоянии
14:22 В ГД предлагают пересмотреть подход к превышению самообороны при защите дома
12:43 В Подмосковье задержан экс-чиновник Минсельхоза, который скрывался 12 лет
Все новости России и мира
21:13 В подземке Екатеринбурга задержали человека с наркотой
20:34 От мэрии Нижнего Тагила не могут добиться ремонта опасного лестничного пролёта
19:59 Новые книги про Мамина-Сибиряка презентуют в Белинке
19:32 За травму маленького екатеринбуржца расплатится управляющая компания
19:04 День Исети проведёт на берегу реки Сад Нурова
17:59 Свердловское отделение ВООПИиК призвало принять участие в общественном мониторинге ОКН региона
17:31 Закрытый перелом ноги получил 12-летний велосипедист в ДТП в Нижнем Тагиле
17:03 Свердловские депутаты поддержали инициативу о продлении пониженной ставки по единому сельхозналогу
16:49 Просивший губернатора заделать яму в Нижнем Тагиле свердловский «единоросс» извинился
15:55 Синоптики объявили предупреждение о смоге в Свердловской области
15:47 В Каменске-Уральском рассмотрят дело о хищении свыше 15,4 млн, выделенных на дошкольное образование
15:17 В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга хотят построить корпус для 165-й школы
14:57 В Артёмовском на производственной площадке погиб мужчина
14:10 В театрах Екатеринбурга «покажут» спектакли для незрячих
13:34 Керамические фильтры ученых Пермского политеха обеспечат высокое качество литейных заготовок
13:32 Почта России запустила для жителей Пермского края досрочную подписную кампанию
13:23 При пожаре на Рощинской в Екатеринбурге от огня пострадали три квартиры
13:01 С начала сезона 22,8 тысячи человек в Свердловской области пострадали от укусов клещей
12:25 50 человек эвакуировались из-за пожара в многоэтажке на Рощинской в Екатеринбурге
12:14 В Екатеринбурге собираются вернуть входной арке ЦПКиО имени Маяковского исторический вид
11:28 На жителя Нижнего Тагила возбудили уголовное дело за незаконное получение водительских прав
10:45 На екатеринбуржца возбудили «административку» за виниловые пластинки из Германии
10:10 В Екатеринбурге мотоциклист пытался скрыться от автоинспекторов через пешеходную зону
09:34 Руководителя новоуральской медсанчасти после жалобы Путину уволили с должности
21:17 Житель Первоуральска пытался сжечь свою жену
20:54 На Нижнесергинский лес напал жучок
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK