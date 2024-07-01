В Каменске-Уральском рассмотрят дело о хищении свыше 15,4 млн, выделенных на дошкольное образование





– рассказали в свердловской прокуратуре. «Так, при фактическом посещении в 2020 году дошкольного учреждения 7 детьми обвиняемый предоставил сведения о посещении его 85 воспитанниками»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Красногорский районный суд Каменска-Уральского передали уголовное дело о хищении свыше 15,4 миллиона рублей, выделенных на возмещение затрат на дошкольное образование, бывшим директором частного детского сада.По версии следствия, с января 2019 года по январь 2022 года он незаконно получил субсидии из областного бюджета, ежегодно предоставляя в региональное министерство образования и молодёжной политики недостоверные сведения о количестве воспитанников, обучающихся в его детском саду, и о объёмах расходованных средств.В итоге за три года обвиняемый похитил более 15,4 миллиона рублей.