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В Каменске-Уральском рассмотрят дело о хищении свыше 15,4 млн, выделенных на дошкольное образование
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Красногорский районный суд Каменска-Уральского передали уголовное дело о хищении свыше 15,4 миллиона рублей, выделенных на возмещение затрат на дошкольное образование, бывшим директором частного детского сада.
По версии следствия, с января 2019 года по январь 2022 года он незаконно получил субсидии из областного бюджета, ежегодно предоставляя в региональное министерство образования и молодёжной политики недостоверные сведения о количестве воспитанников, обучающихся в его детском саду, и о объёмах расходованных средств.
В итоге за три года обвиняемый похитил более 15,4 миллиона рублей.
По версии следствия, с января 2019 года по январь 2022 года он незаконно получил субсидии из областного бюджета, ежегодно предоставляя в региональное министерство образования и молодёжной политики недостоверные сведения о количестве воспитанников, обучающихся в его детском саду, и о объёмах расходованных средств.
«Так, при фактическом посещении в 2020 году дошкольного учреждения 7 детьми обвиняемый предоставил сведения о посещении его 85 воспитанниками»,
– рассказали в свердловской прокуратуре.
В итоге за три года обвиняемый похитил более 15,4 миллиона рублей.
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