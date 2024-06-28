На жителя Нижнего Тагила возбудили уголовное дело за незаконное получение водительских прав





– сообщили в прокуратуре. «По результатам проверки прокуратура направила материалы в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения отделом дознания полиции возбуждено уголовно дело по части 3 статьи 327 УК РФ – приобретение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле на местного жителя, ранее лишённого водительских прав за езду в состоянии наркотического опьянения, возбудили уголовное дело за незаконное приобретение удостоверения.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, своих прав за управление машиной в наркотическом опьянении он лишился в 2017 году. Тогда же его поставили на учёт и наблюдение к наркологу в «Психиатрическую больницу №7» с диагнозом – употребление токсических веществ с вредными последствиями для здоровья. Однако это не помешало мужчине в сентябре 2023 году приобрести поддельную справку об отсутствии противопоказаний на вождение, используя которую он получил медицинское заключение, а затем и водительское удостоверение, которое ему выдали в МРЭО ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».