Керамические фильтры ученых Пермского политеха обеспечат высокое качество литейных заготовок

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Литейное производство занимается изготовлением деталей машин, механизмов и приборов из различных сплавов. Качественная отливка не должна отличаться по своим механическим характеристикам от эталонных образцов. Более 30% расхождений возникает по причине попадания в расплав посторонних неметаллических частиц. Исправление таких отливок невозможно, в связи с этим необходимо убирать лишние включения заранее из расплавленного металла. Однако на сегодняшний день многие из существующих фильтров неэффективно очищают расплав – до 70% полученных отливок остаются непригодными. Ученые Пермского политеха разработали керамические фильтры с уникальной сложной внутренней структурой каналов, которая обеспечивает повышенную и постоянную степень очищения металла.Статья опубликована в сборнике «Химия. Экология. Урбанистика», 2024 год.Процесс литья заключается в том, что расплавленный металл заливается в заранее приготовленную форму, полость которой соответствует виду и размерам будущей заготовки. После затвердевания она извлекается и отправляется на дальнейшие этапы обработки. На качество всей детали во многом влияют посторонние частицы, которые имеют различное происхождение и могут попасть в расплав в течение всего процесса плавки и разлива жидкого металла.Неметаллические частицы вредны тем, что портят внешний вид поверхности отливок и нарушают внутреннюю структуру сплава, приводя к ухудшению его механических свойств. Избавиться от таких дефектов зачастую невозможно. Лучше всего посторонние частицы устраняются с помощью фильтрования. Для этого на пути движения расплава устанавливается соответствующий тип фильтра, который способен удалить из расплава различные включения.На производстве применяют прессованные, экструдированные, сетчатые и пенокерамические фильтры. Каждый из них обладает своей схемой фильтрации расплава и особым набором свойств (гидромеханических и адсорбционных), которые позволяют задержать лишние частицы внутри фильтра и не дать им попасть в металл. Но большинство из них неэффективны против мелких включений, которые беспрепятственно проходят через простые каналы (поры) фильтра.При этом пенокерамические фильтры наоборот обладают слишком сложной структурой из набора хаотично расположенных ячеек различных форм и размеров, из-за чего металл проходит по системе неравномерно и тонкие керамические стенки могут ломаться под его тяжестью, что ведет к их попаданию в расплав.Ученые Пермского политеха разработали керамические фильтры с регулярной сложной структурой каналов, которая предотвращает внутренние деформации и обеспечивает высокую степень фильтрации металлического расплава.– Мы предлагаем новую технологию производства керамических фильтров с заданной структурой каналов. Это значит, что их сечение и направление можно менять по спроектированной схеме. Регулярная структура дает возможность прогнозировать степень фильтрации, а также проектировать нужную по величине площадь адсорбционной (поглощающей) поверхности. Такая технология позволяет задавать различные модели строения каналов фильтра, что и отличает ее от пенокерамических, где ячейки расположены хаотично, – объясняет студентка кафедры «Инновационные технологии машиностроения» ПНИПУ Василиса Уфимская.Разработанный политехниками способ заключается в воплощении заданной структуры фильтра в модельном материале. То есть из этого материала, например, из воска, создается матрица (основа) каналов, которая полностью заливается керамической суспензией. После высыхания под воздействием температуры модельный материал удаляется и остается фильтр из керамики с пустыми каналами сложной формы внутри.¬– Получаемые таким образом фильтры обладают повышенными фильтрационными свойствами, а также высокой прочностью. Фильтрация происходит за счет того, что наиболее крупные включения остаются на входе, а прочие улавливаются адсорбционной поверхностью. С использованием нашей технологии качество отливок повысится практически на 30%, – поделился начальник отдела Передовой инженерной школы «Высшая школа авиационного двигателестроения» Дмитрий Пустовалов.Разработка ученых ПНИПУ обеспечивает изготовление надежных фильтров и высокую степень очищения расплава на литейном производстве. Это значительно повлияет на качество заготовок и деталей в машиностроительной отрасли.