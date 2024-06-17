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Под Полевским вспыхнула лесопилка
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В посёлке Зюзельский, который находится под Полевским, вспыхнула лесопилка. Сообщается, что есть пострадавший.
По данным телеграм-канал Ural Mash, один из работников лесопилки получил ожоги 95% тела. Очевидцы сообщают, что дым видно даже в нескольких километров от посёлка. Согласно некоторой информации, недалеко от пилорамы стоит небольшая заправка. Местные жители опасаются, что огонь может перекинуться на бочки с бензином.
В свердловском управлении МЧС сообщили, что на место уже приехали 4 единицы техники и 14 человек личного состава
По данным телеграм-канал Ural Mash, один из работников лесопилки получил ожоги 95% тела. Очевидцы сообщают, что дым видно даже в нескольких километров от посёлка. Согласно некоторой информации, недалеко от пилорамы стоит небольшая заправка. Местные жители опасаются, что огонь может перекинуться на бочки с бензином.
В свердловском управлении МЧС сообщили, что на место уже приехали 4 единицы техники и 14 человек личного состава
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