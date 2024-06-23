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На екатеринбуржца возбудили «административку» за виниловые пластинки из Германии

10.45 Вторник, 2 июля 2024
Фото: Уральское таможенное управление
Дело об административном правонарушении возбудили на меломана из Екатеринбурга, который заказал себе виниловые пластинки из Германии. При досмотре выяснилось, что их было дольше, чем указано в декларации.

«В декларации отправитель указал, что везёт коллекцию виниловых пластинок стоимостью около 260 евро. При досмотре почтового отправления таможенники насчитали 8 "лишних" незадекларированных музыкальных альбомов известных британских, немецких и английских рок и хэви-металл групп»,

– объяснили в пресс-службе Уральского таможенного управления.


Теперь из-за того, что отправитель указал не все пластинки, меломану грозит штраф от половины до двукратной стоимости незадекларированного товара.

В уральской таможне также напомнили, что с 1 апреля 2024 года в международных почтовых отправлениях беспошлинно разрешено пересылать товары для личного пользования весом не более 31 кг и стоимостью 200 евро. В ситуациях, когда вес или стоимость больше, необходимо уплатить таможенные пошлины, налоги по единой ставке в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 килограмм веса.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:45 На екатеринбуржца возбудили «административку» за виниловые пластинки из Германии
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