Синоптики объявили предупреждение о смоге в Свердловской области





говорится на сайте ФГБУ «Уральское УГМС». «Со 2 до 5 июля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Синоптики «Уральского гидрометцентра» объявили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области. Ожидается, что смог продержится три дня.Объявлены неблагоприятные условия первой степени опасности.