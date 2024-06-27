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Синоптики объявили предупреждение о смоге в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев
Синоптики «Уральского гидрометцентра» объявили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области. Ожидается, что смог продержится три дня.
Объявлены неблагоприятные условия первой степени опасности.
«Со 2 до 5 июля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,
– говорится на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
Объявлены неблагоприятные условия первой степени опасности.
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