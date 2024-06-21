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В Екатеринбург призвали 12,5 тонн голубики из Узбекистана
Фото: Уральское таможенное управление
В Екатеринбург привезли первую этим летом партию голубики из Узбекистана. Ягоды успешно прошли таможенный и фитосанитарный и уже скоро должны будут появиться на местных магазинах.
Общий вес голубики составил 12,5 тонн, а стоимость – более 60 тысяч долларов. Ягоды проверили в приоритетном порядке, поскольку они относятся к скоропортящимся продуктам.
«Это первая поставка голубики из Узбекистана. И, так сказать, пробная: если на этот товар будет спрос, то импортер сделает подобные поставки на Урал регулярными»,
– рассказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.
Общий вес голубики составил 12,5 тонн, а стоимость – более 60 тысяч долларов. Ягоды проверили в приоритетном порядке, поскольку они относятся к скоропортящимся продуктам.
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