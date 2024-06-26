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В Артёмовском на производственной площадке погиб мужчина
Фото: Владислав Постников
Режевской межрайонный следственный отдел СУ СКР по Свердловской области сообщил о начале проверки в связи с гибелью мужчины на производственной площадке в Артёмовском.
Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, во время погрузочных работ потерпевший забыл поставить погрузчик на ручник, что в итоге привело к его гибели. Впоследствии техника, загруженная строительным материалами, самопроизвольно начала двигаться и придавила мужчину. Известно, что погибший был 1974 года рождения.
По данным СК, трагедия произошла в воскресенье, 28 июня, на площадке одного из местных коммерческих предприятий.
Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, во время погрузочных работ потерпевший забыл поставить погрузчик на ручник, что в итоге привело к его гибели. Впоследствии техника, загруженная строительным материалами, самопроизвольно начала двигаться и придавила мужчину. Известно, что погибший был 1974 года рождения.
По данным СК, трагедия произошла в воскресенье, 28 июня, на площадке одного из местных коммерческих предприятий.
«Проведён осмотр места происшествия и предметов, проводятся опросы работников предприятия, истребована и анализируется необходимая производственная и характеризующая документация. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверочных мероприятий следователем СКР будет принято процессуальное решение»,
– говорится в сообщении следователей.
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