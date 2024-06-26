В Артёмовском на производственной площадке погиб мужчина

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Режевской межрайонный следственный отдел СУ СКР по Свердловской области сообщил о начале проверки в связи с гибелью мужчины на производственной площадке в Артёмовском.Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, во время погрузочных работ потерпевший забыл поставить погрузчик на ручник, что в итоге привело к его гибели. Впоследствии техника, загруженная строительным материалами, самопроизвольно начала двигаться и придавила мужчину. Известно, что погибший был 1974 года рождения.По данным СК, трагедия произошла в воскресенье, 28 июня, на площадке одного из местных коммерческих предприятий.