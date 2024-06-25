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Свердловское отделение ВООПИиК призвало принять участие в общественном мониторинге ОКН региона
Фото: «Мирные жители»
Возобновившее в этом году работу свердловское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) одной из своих первых задач обозначило проведение мониторинга состояния всех объектов культурного наследия (ОКН) в Свердловской области.
Раньше подобное организовывалось в Екатеринбурге волонтёрами проекта «Что там с ОКН?», но по всей области такой общественный мониторинг проводится впервые. В нём приглашают принять участие как членов ВООПИиК, так и обычных волонтёров.
Отделение ВООПИиК уже создало интерактивную карту, на которой отмечены все ОКН региона. Из полутора тысяч объектов более половины – 825 – находятся в Екатеринбурге. В Верхотурье находится 121 ОКН, в Ирбите – 95, в Нижнем Тагиле – 91, в Невьянске и Каменске-Уральском – по 70.
Чтобы помочь в проведении общественного мониторинга, нужно заполнить анкету, после чего откроется возможность вносить данные на карту – фотографии ОКН и текстовое описание их состояния. За две недели волонтёры внесли в базу данные уже о 100 объектах, осталось сфотографировать ещё 1400.
Раньше подобное организовывалось в Екатеринбурге волонтёрами проекта «Что там с ОКН?», но по всей области такой общественный мониторинг проводится впервые. В нём приглашают принять участие как членов ВООПИиК, так и обычных волонтёров.
Отделение ВООПИиК уже создало интерактивную карту, на которой отмечены все ОКН региона. Из полутора тысяч объектов более половины – 825 – находятся в Екатеринбурге. В Верхотурье находится 121 ОКН, в Ирбите – 95, в Нижнем Тагиле – 91, в Невьянске и Каменске-Уральском – по 70.
Чтобы помочь в проведении общественного мониторинга, нужно заполнить анкету, после чего откроется возможность вносить данные на карту – фотографии ОКН и текстовое описание их состояния. За две недели волонтёры внесли в базу данные уже о 100 объектах, осталось сфотографировать ещё 1400.
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