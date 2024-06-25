Почта России запустила для жителей Пермского края досрочную подписную кампанию

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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До 20 августа 2024 г. клиенты Почты России из Пермского края смогут выписать печатные издания на первое полугодие 2025 г. по ценам предыдущего периода.В акции участвуют более 1200 изданий, включая детские, глянцевые, развлекательные и отраслевые. Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru, в мобильном приложении Почты России, во всех почтовых отделениях и у почтальонов. У клиентов, которые выписывают периодику онлайн, есть возможность выбрать нужное издание по названию или подписному индексу, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут.Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.