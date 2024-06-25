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Почта России запустила для жителей Пермского края досрочную подписную кампанию

13.32 Вторник, 2 июля 2024
До 20 августа 2024 г. клиенты Почты России из Пермского края смогут выписать печатные издания на первое полугодие 2025 г. по ценам предыдущего периода.

В акции участвуют более 1200 изданий, включая детские, глянцевые, развлекательные и отраслевые. Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru, в мобильном приложении Почты России, во всех почтовых отделениях и у почтальонов. У клиентов, которые выписывают периодику онлайн, есть возможность выбрать нужное издание по названию или подписному индексу, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут.

Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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