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Просивший губернатора заделать яму в Нижнем Тагиле свердловский «единоросс» извинился
Фото: Вечерние ведомости
Депутат свердловского Заксобрания Владимир Радаев, избиравшийся от «Единой России», который 18 июня жаловался Евгению Куйвашеву на то, что власти Нижнего Тагила не могут заделать яму у дома, где живёт 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Соболев, извинился.
Как пишет It's My City, тогда губернатор пообещал заделать яму самостоятельно, и, несмотря на то, что Куйвашев до Нижнего Тагила не доехал, крыльцо у подъезда привели в порядок в тот же день. Сегодня, по данным, Радаев публично попросил прощения за свои слова.
Спикер законодательного собрания Людмила Бабушкина, как сообщается, раскаянию депутата удивилась, но приняла извинения, подчеркнув, что ей приятно, когда народный избранник способен «признавать [свои ошибки]».
Как пишет It's My City, тогда губернатор пообещал заделать яму самостоятельно, и, несмотря на то, что Куйвашев до Нижнего Тагила не доехал, крыльцо у подъезда привели в порядок в тот же день. Сегодня, по данным, Радаев публично попросил прощения за свои слова.
«При обсуждении таких документов нужно подходить осознанно и задавать нормальные вопросы. Я сразу хочу сказать: на меня никто не оказывал давления. Просто я осмыслил, что такие вопросы нужно решать в городе на месте. Надо было терпение. Ещё раз приношу извинения, не ожидал»,
– сказал депутат.
Спикер законодательного собрания Людмила Бабушкина, как сообщается, раскаянию депутата удивилась, но приняла извинения, подчеркнув, что ей приятно, когда народный избранник способен «признавать [свои ошибки]».
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