В СПЧ предложили вернуть в школы оценки за поведение

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Совете по правам человека при президенте считают, что в российские школы нужно вернуть оценки за поведение. А тех, кто получил неуд, предлагают не допускать до экзаменов.Об этой инициативе на прошлой неделе рассказали глава СПЧ Валерий Фадеев и член совета Екатерина Сморода (она также занимает пост детского омбудсмена в Ульяновской области).По их мнению, оценка за поведение станет для учителей «реальным инструментом педагогического воздействия».По данным опроса, в котором, как утверждается, приняла участие тысяча учителей, две трети педагогов сталкивались с «хамством и дерзким поведением со стороны учеников» (результаты представлены в телеграм-канале СПЧ). При этом такое поведение в 55% случаев якобы приводило к срыву занятий, следует из опроса.Глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что учеников, получивших неудовлетворительные оценки за поведение, следует не допускать до выпускных экзаменов. Решение об оценке должен принимать педсовет, считают в СПЧ, при этом «решение можно обжаловать через суд».Между тем, четкие критерии такой оценки пока не разработаны. В Совете планируют в ближайшее время провести несколько заседаний, чтобы «как можно быстрее превратить инициативу в четко оформленный законопроект». Так, члены Совета будут выяснять, какой должна быть шкала оценивания, «требуется ли полноценная оценка или нужна вербальная развернутая отметка», отмечает «Коммерсант».По данным издания, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который присутствовал на заседании в СПЧ, заявил, что ведомство «в целом не против» введения оценки за поведение.Добавим, что педагоги жалуются на поведение не только школьников, но и их родителей, следует из данных опроса. Так, «2 из 3 учителей сталкивались с унижением чести, достоинства и доброго имени со стороны родителей учеников», при этом 6 из 10 педагогов после таких случаев «раздумывали об увольнении», утверждают авторы исследования.Большинство учителей считают, что им нужна бесплатная юридическая помощь и что профсоюзы должны быть более активны в защите их прав (87% и 83% опрошенных). Кроме того, 4 из 5 педагогов «поддерживают законодательный запрет родителям вмешиваться в их работу», отмечается в телеграм-канале СПЧ.