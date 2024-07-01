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В Екатеринбурге мотоциклист пытался скрыться от автоинспекторов через пешеходную зону
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге мотопатруль свердловской Госавтоинспекции задержал мотоциклиста, катавшегося без шлема и пытавшегося скрыться от через пешеходную зону.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, нарушителя заметили на перекрестке проспекта Космонавтов с Шефской. Водителя без мотошлема попросили остановиться в безопасном месте, но мужчина проигнорировал требование полицейских и, вырулив на тротуар, где стояли пешеходы, стал уезжать.
Остановить лихача удалось на перекрестке, где ему перекрыли возможные пути проезда. Задержанным оказался 30-летний местный житель, не имеющий прав на управление мотоциклом.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, нарушителя заметили на перекрестке проспекта Космонавтов с Шефской. Водителя без мотошлема попросили остановиться в безопасном месте, но мужчина проигнорировал требование полицейских и, вырулив на тротуар, где стояли пешеходы, стал уезжать.
«Инспекторы ДПС стали преследовать лихача, который пытался скрыться, двигаясь в пешеходной зоне в сторону Ломоносова, после чего выехал на проспект Космонавтов, где начал маневрировать между рядами стоящих в заторе автомобилей, но не выдержал боковой интервал и допустил столкновение с автомашиной "Фольксваген Пассат", после чего продолжил движение, уходя от погони»,
– рассказали в пресс-группе.
Остановить лихача удалось на перекрестке, где ему перекрыли возможные пути проезда. Задержанным оказался 30-летний местный житель, не имеющий прав на управление мотоциклом.
«Автоинспекторы привлекли гражданина к ответственности по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ. ч.2 ст.12.15 КоАП РФ, ч.2 ст.12.25 КоАП РФ, ст.12.6 КоАП РФ. Мотоцикл задержан, помещен на специализированную стоянку. По данному факту продолжается разбирательство, проводится процедура оформления ДТП»,
– сказали в ГИБДД.
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