Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге мотоциклист пытался скрыться от автоинспекторов через пешеходную зону

10.10 Вторник, 2 июля 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге мотопатруль свердловской Госавтоинспекции задержал мотоциклиста, катавшегося без шлема и пытавшегося скрыться от через пешеходную зону.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, нарушителя заметили на перекрестке проспекта Космонавтов с Шефской. Водителя без мотошлема попросили остановиться в безопасном месте, но мужчина проигнорировал требование полицейских и, вырулив на тротуар, где стояли пешеходы, стал уезжать.

«Инспекторы ДПС стали преследовать лихача, который пытался скрыться, двигаясь в пешеходной зоне в сторону Ломоносова, после чего выехал на проспект Космонавтов, где начал маневрировать между рядами стоящих в заторе автомобилей, но не выдержал боковой интервал и допустил столкновение с автомашиной "Фольксваген Пассат", после чего продолжил движение, уходя от погони»,

– рассказали в пресс-группе.


Остановить лихача удалось на перекрестке, где ему перекрыли возможные пути проезда. Задержанным оказался 30-летний местный житель, не имеющий прав на управление мотоциклом.

«Автоинспекторы привлекли гражданина к ответственности по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ. ч.2 ст.12.15 КоАП РФ, ч.2 ст.12.25 КоАП РФ, ст.12.6 КоАП РФ. Мотоцикл задержан, помещен на специализированную стоянку. По данному факту продолжается разбирательство, проводится процедура оформления ДТП»,

– сказали в ГИБДД.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
На Тюменском тракте вблизи Камышлова из-за ДТП перекрыта полоса
01 июля 2024
В метро Екатеринбурга упал мужчина под поезд
30 июня 2024
Смертельное ДТП в Екатеринбурге: пешеход погиб на улице Мурзинская
29 июня 2024
В Екатеринбурге на Фурманова самокатчик сбил женщину с ребёнком
27 июня 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«В суд присяжных можно идти только в случае, если никаких, даже косвенных, доказательств вины нет»

Адвокат с пятью оправдательными приговорами рассказала о своем самом известном деле
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:25 50 человек эвакуировались из-за пожара в многоэтажке на Рощинской в Екатеринбурге
12:14 В Екатеринбурге собираются вернуть входной арке ЦПКиО имени Маяковского исторический вид
11:28 На жителя Нижнего Тагила возбудили уголовное дело за незаконное получение водительских прав
10:45 На екатеринбуржца возбудили «административку» за виниловые пластинки из Германии
10:10 В Екатеринбурге мотоциклист пытался скрыться от автоинспекторов через пешеходную зону
09:34 Руководителя новоуральской медсанчасти после жалобы Путину отстранили от должности
21:17 Житель Первоуральска пытался сжечь свою жену
20:54 На Нижнесергинский лес напал жучок
19:48 Героем вечера в Белинке станет Ренуар
19:31 Почти полкило гаек скушала екатеринбургская собачка
19:00 За минувшие выходные в Екатеринбурге упало 37 деревьев
18:19 В городе-спутнике Екатеринбурга спикер думы якобы поднял вопрос о повышении стоимости коммунальных услуг
17:57 Глава СК поручить проверить информацию о массовой драке возле екатеринбургской школы
17:23 В Кировграде появился кинотеатр под открытым небом
17:17 Жители коттеджного посёлка Дарвин в Белоярском районе бояться остаться без леса
17:01 Алексей Орлов поручил возобновить противопожарные патрулирования в Екатеринбурге
16:31 Истязавшей пять приёмных детей жительнице Новолялинского района вынесли приговор
15:51 В Камышловском суде рассмотрят уголовное дело о хищении выплат на приобретение жилья
15:20 Под Белоярским водитель «Киа Рио» сбил лося
14:33 За неделю в Свердловской области противопожарные патрули пресекли 210 нарушений
13:53 Большинство екатеринбуржцев предпочитают заниматься спортом на открытом воздухе
12:57 Во время ИННОПРОМа в «Екатеринбург-ЭКСПО» будут работать молельные комнаты
12:45 В Нижнем Тагиле 15-летняя девушка на электросамокате упала и сломала ключицу
11:53 Трём свердловским городским округам выделили дополнительные 78,8 млн на благоустройство
11:11 На Тюменском тракте вблизи Камышлова из-за ДТП перекрыта полоса
10:39 Жители свердловской деревни просят спасти их Дом культуры
Все новости Свердловской области
11:57 Депутаты ГД намерены рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ этой осенью
10:20 В Санкт-Петербурге устраняют последствия мощного урагана
17:27 В Госдуме поддержали идею вернуть в школы оценки за поведение
16:56 Власти Узбекистана предложили поднять цены на воздушные шары в 100 раз
15:48 Суд в Москве приговорил экс-сотрудника Совфеда к 16 годам за убийство родителей
15:24 В Якутии и Туве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
14:18 В России на 10% выросли продажи черной икры, утверждают аналитики
13:03 В СПЧ предложили вернуть в школы оценки за поведение
11:24 Во Франции на фоне парламентских выборов прошли массовые протесты
17:23 После индексации пенсия работающих пенсионеров может вырасти на 1300 рублей
14:04 Премьер-министр Индии Нарендра Моди может посетить Москву 8 июля
12:59 Неожиданные открытия о древних жертвоприношений майя: все жертвы были мальчиками
12:38 В новый нацпроект «Кадры» войдут четыре федеральных проекта
12:33 Еда, прогулки и общение с близкими помогают россиянам справляться со стрессом
18:58 Продажи игристых вин в России выросли на 13,5%
18:52 Следственный комитет выявил незаконную миграцию, расследуя дело о массовом отравлении в Москве
13:31 В МВД опровергли информацию о массовом наличии ошибок в загранпаспортах россиян
13:28 8 человек погибли, 13 пострадали в аварии в Рязанской области
15:38 В Москве 55 человек с подозрением на ботулизм находятся в тяжелом состоянии
14:22 В ГД предлагают пересмотреть подход к превышению самообороны при защите дома
12:43 В Подмосковье задержан экс-чиновник Минсельхоза, который скрывался 12 лет
12:11 В Мурманской области гидроплан упал в озеро, пилот погиб
11:18 В Иркутске арестован начальник Восточно-Сибирской железной дороги
11:13 Банк России отозвал лицензию у «Автоградбанка»
10:54 В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали около 16 тысяч человек
17:25 СК: водитель, сбивший пешеходов в Благовещенске, был пьян
Все новости России и мира
12:25 50 человек эвакуировались из-за пожара в многоэтажке на Рощинской в Екатеринбурге
12:14 В Екатеринбурге собираются вернуть входной арке ЦПКиО имени Маяковского исторический вид
11:28 На жителя Нижнего Тагила возбудили уголовное дело за незаконное получение водительских прав
10:45 На екатеринбуржца возбудили «административку» за виниловые пластинки из Германии
10:10 В Екатеринбурге мотоциклист пытался скрыться от автоинспекторов через пешеходную зону
09:34 Руководителя новоуральской медсанчасти после жалобы Путину отстранили от должности
21:17 Житель Первоуральска пытался сжечь свою жену
20:54 На Нижнесергинский лес напал жучок
19:48 Героем вечера в Белинке станет Ренуар
19:31 Почти полкило гаек скушала екатеринбургская собачка
19:00 За минувшие выходные в Екатеринбурге упало 37 деревьев
18:19 В городе-спутнике Екатеринбурга спикер думы якобы поднял вопрос о повышении стоимости коммунальных услуг
17:57 Глава СК поручить проверить информацию о массовой драке возле екатеринбургской школы
17:23 В Кировграде появился кинотеатр под открытым небом
17:17 Жители коттеджного посёлка Дарвин в Белоярском районе бояться остаться без леса
17:01 Алексей Орлов поручил возобновить противопожарные патрулирования в Екатеринбурге
16:31 Истязавшей пять приёмных детей жительнице Новолялинского района вынесли приговор
15:51 В Камышловском суде рассмотрят уголовное дело о хищении выплат на приобретение жилья
15:20 Под Белоярским водитель «Киа Рио» сбил лося
15:17 Ученые Пермского политеха рассказали, как выгодно укрепить дороги с пользой для окружающей среды
15:14 Росреестр: в Прикамье на треть увеличилось количество экстерриториальных сделок с недвижимостью
14:33 За неделю в Свердловской области противопожарные патрули пресекли 210 нарушений
13:53 Большинство екатеринбуржцев предпочитают заниматься спортом на открытом воздухе
12:57 Во время ИННОПРОМа в «Екатеринбург-ЭКСПО» будут работать молельные комнаты
12:45 В Нижнем Тагиле 15-летняя девушка на электросамокате упала и сломала ключицу
11:53 Трём свердловским городским округам выделили дополнительные 78,8 млн на благоустройство
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK