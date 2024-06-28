Возрастное ограничение 18+
Свердловские депутаты поддержали инициативу о продлении пониженной ставки по единому сельхозналогу
Фото: Вечерние ведомости
Свердловские депутаты поддержали инициативу о продлении пониженной ставки единого сельскохозяйственного налога в размере 5%. Соответствующий закон сегодня приняли на сегодняшнем заседании областного Заксобрания.
Налоговым кодексом РФ сельскохозяйственный налог установлен в размере 6%.
Налоговым кодексом РФ сельскохозяйственный налог установлен в размере 6%.
«Действующей в настоящее время редакцией этого регионального закона установлен срок применения пониженной ставки по единому сельскохозяйственному налогу до конца 2024 года. Принятие закона позволит хозяйствующим субъектам направлять высвобождаемые средства на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, реконструкцию и модернизацию животноводческих корпусов и иных объектов сельскохозяйственного назначения, на пополнение собственного оборотного капитала»,
– передают слова спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной в региональном департаменте информполитики.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Менее 1% нарушений противопожарного режима в Свердловской области зафиксированы в лесах. Диаграмма
28 июня 2024
28 июня 2024
Трём свердловским городским округам выделили дополнительные 78,8 млн на благоустройство
01 июля 2024
01 июля 2024