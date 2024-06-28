Свердловские депутаты поддержали инициативу о продлении пониженной ставки по единому сельхозналогу

– передают слова спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной в региональном департаменте информполитики.

«Действующей в настоящее время редакцией этого регионального закона установлен срок применения пониженной ставки по единому сельскохозяйственному налогу до конца 2024 года. Принятие закона позволит хозяйствующим субъектам направлять высвобождаемые средства на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, реконструкцию и модернизацию животноводческих корпусов и иных объектов сельскохозяйственного назначения, на пополнение собственного оборотного капитала»,