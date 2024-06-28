Возрастное ограничение 18+

Свердловские депутаты поддержали инициативу о продлении пониженной ставки по единому сельхозналогу

17.03 Вторник, 2 июля 2024
Фото: Вечерние ведомости
Свердловские депутаты поддержали инициативу о продлении пониженной ставки единого сельскохозяйственного налога в размере 5%. Соответствующий закон сегодня приняли на сегодняшнем заседании областного Заксобрания.

Налоговым кодексом РФ сельскохозяйственный налог установлен в размере 6%.

«Действующей в настоящее время редакцией этого регионального закона установлен срок применения пониженной ставки по единому сельскохозяйственному налогу до конца 2024 года. Принятие закона позволит хозяйствующим субъектам направлять высвобождаемые средства на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, реконструкцию и модернизацию животноводческих корпусов и иных объектов сельскохозяйственного назначения, на пополнение собственного оборотного капитала»,

– передают слова спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной в региональном департаменте информполитики.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Свердловские спасатели предупреждают о ливнях и ветре до 20 метров в секунду
28 июня 2024
Менее 1% нарушений противопожарного режима в Свердловской области зафиксированы в лесах. Диаграмма
28 июня 2024
Трём свердловским городским округам выделили дополнительные 78,8 млн на благоустройство
01 июля 2024
Екатеринбург и Нижний Тагил получат дополнительные средства на обновление лифтов
30 июня 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«В суд присяжных можно идти только в случае, если никаких, даже косвенных, доказательств вины нет»

Адвокат с пятью оправдательными приговорами рассказала о своем самом известном деле
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:04 День Исети проведёт на берегу реки Сад Нурова
17:59 Свердловское отделение ВООПИиК призвало принять участие в общественном мониторинге ОКН региона
17:31 Закрытый перелом ноги получил 12-летний велосипедист в ДТП в Нижнем Тагиле
17:03 Свердловские депутаты поддержали инициативу о продлении пониженной ставки по единому сельхозналогу
16:49 Просивший губернатора заделать яму в Нижнем Тагиле свердловский «единоросс» извинился
15:55 Синоптики объявили предупреждение о смоге в Свердловской области
15:47 В Каменске-Уральском рассмотрят дело о хищении свыше 15,4 млн, выделенных на дошкольное образование
15:17 В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга хотят построить корпус для 165-й школы
14:57 В Артёмовском на производственной площадке погиб мужчина
14:10 В театрах Екатеринбурга «покажут» спектакли для незрячих
13:23 При пожаре на Рощинской в Екатеринбурге от огня пострадали три квартиры
13:01 С начала сезона 22,8 тысячи человек в Свердловской области пострадали от укусов клещей
12:25 50 человек эвакуировались из-за пожара в многоэтажке на Рощинской в Екатеринбурге
12:14 В Екатеринбурге собираются вернуть входной арке ЦПКиО имени Маяковского исторический вид
11:28 На жителя Нижнего Тагила возбудили уголовное дело за незаконное получение водительских прав
10:45 На екатеринбуржца возбудили «административку» за виниловые пластинки из Германии
10:10 В Екатеринбурге мотоциклист пытался скрыться от автоинспекторов через пешеходную зону
09:34 Руководителя новоуральской медсанчасти после жалобы Путину уволили с должности
21:17 Житель Первоуральска пытался сжечь свою жену
20:54 На Нижнесергинский лес напал жучок
20:04 В городе-спутнике Екатеринбурга спикер думы якобы поднял вопрос о повышении стоимости коммунальных услуг
19:48 Героем вечера в Белинке станет Ренуар
19:31 Почти полкило гаек скушала екатеринбургская собачка
19:00 За минувшие выходные в Екатеринбурге упало 37 деревьев
17:57 Глава СК поручить проверить информацию о массовой драке возле екатеринбургской школы
17:23 В Кировграде появился кинотеатр под открытым небом
Все новости Свердловской области
18:21 На Карибы обрушился мощный ураган «Берилл»
17:42 Китайский зонд «Чанъэ-6» доставил на Землю образцы обратной стороны Луны
16:27 В московском автобусе взорвался баллон, есть пострадавшие
14:56 В Стерлитамаке произошел мощный взрыв газа в жилой девятиэтажке
14:12 В Госдуме обсудили запрет сатанистов, марксистов и терианов
11:57 Депутаты ГД намерены рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ этой осенью
10:20 В Санкт-Петербурге устраняют последствия мощного урагана
17:27 В Госдуме поддержали идею вернуть в школы оценки за поведение
16:56 Власти Узбекистана предложили поднять цены на воздушные шары в 100 раз
15:48 Суд в Москве приговорил экс-сотрудника Совфеда к 16 годам за убийство родителей
15:24 В Якутии и Туве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
14:18 В России на 10% выросли продажи черной икры, утверждают аналитики
13:03 В СПЧ предложили вернуть в школы оценки за поведение
11:24 Во Франции на фоне парламентских выборов прошли массовые протесты
17:23 После индексации пенсия работающих пенсионеров может вырасти на 1300 рублей
14:04 Премьер-министр Индии Нарендра Моди может посетить Москву 8 июля
12:59 Неожиданные открытия о древних жертвоприношений майя: все жертвы были мальчиками
12:38 В новый нацпроект «Кадры» войдут четыре федеральных проекта
12:33 Еда, прогулки и общение с близкими помогают россиянам справляться со стрессом
18:58 Продажи игристых вин в России выросли на 13,5%
18:52 Следственный комитет выявил незаконную миграцию, расследуя дело о массовом отравлении в Москве
13:31 В МВД опровергли информацию о массовом наличии ошибок в загранпаспортах россиян
13:28 8 человек погибли, 13 пострадали в аварии в Рязанской области
15:38 В Москве 55 человек с подозрением на ботулизм находятся в тяжелом состоянии
14:22 В ГД предлагают пересмотреть подход к превышению самообороны при защите дома
12:43 В Подмосковье задержан экс-чиновник Минсельхоза, который скрывался 12 лет
Все новости России и мира
19:04 День Исети проведёт на берегу реки Сад Нурова
17:59 Свердловское отделение ВООПИиК призвало принять участие в общественном мониторинге ОКН региона
17:31 Закрытый перелом ноги получил 12-летний велосипедист в ДТП в Нижнем Тагиле
17:03 Свердловские депутаты поддержали инициативу о продлении пониженной ставки по единому сельхозналогу
16:49 Просивший губернатора заделать яму в Нижнем Тагиле свердловский «единоросс» извинился
15:55 Синоптики объявили предупреждение о смоге в Свердловской области
15:47 В Каменске-Уральском рассмотрят дело о хищении свыше 15,4 млн, выделенных на дошкольное образование
15:17 В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга хотят построить корпус для 165-й школы
14:57 В Артёмовском на производственной площадке погиб мужчина
14:10 В театрах Екатеринбурга «покажут» спектакли для незрячих
13:34 Керамические фильтры ученых Пермского политеха обеспечат высокое качество литейных заготовок
13:32 Почта России запустила для жителей Пермского края досрочную подписную кампанию
13:23 При пожаре на Рощинской в Екатеринбурге от огня пострадали три квартиры
13:01 С начала сезона 22,8 тысячи человек в Свердловской области пострадали от укусов клещей
12:25 50 человек эвакуировались из-за пожара в многоэтажке на Рощинской в Екатеринбурге
12:14 В Екатеринбурге собираются вернуть входной арке ЦПКиО имени Маяковского исторический вид
11:28 На жителя Нижнего Тагила возбудили уголовное дело за незаконное получение водительских прав
10:45 На екатеринбуржца возбудили «административку» за виниловые пластинки из Германии
10:10 В Екатеринбурге мотоциклист пытался скрыться от автоинспекторов через пешеходную зону
09:34 Руководителя новоуральской медсанчасти после жалобы Путину уволили с должности
21:17 Житель Первоуральска пытался сжечь свою жену
20:54 На Нижнесергинский лес напал жучок
20:04 В городе-спутнике Екатеринбурга спикер думы якобы поднял вопрос о повышении стоимости коммунальных услуг
19:48 Героем вечера в Белинке станет Ренуар
19:31 Почти полкило гаек скушала екатеринбургская собачка
19:00 За минувшие выходные в Екатеринбурге упало 37 деревьев
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK