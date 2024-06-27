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Руководителя новоуральской медсанчасти после жалобы Путину отстранили от должности
Иллюстрация: Юлия Медведева
Гарика Хачтряна, назначенного руководителем Центральной медико-санитарной части №31, приказом ФМБА России отстранили от должности. Об этом сообщает новоуральская газета «Нейва».
Произошло это через несколько дней после обращения коллектива медсанчасти к Владимиру Путину, в Следственный комитет, прокуратуру области, Минтруда РФ и непосредственно в ФМБА России с жалобой на новое руководство больницы, из-за которого, по словам медиков, условия для работы стали невыносимыми, и специалисты стали массово увольняться.
В жалобе (есть в распоряжении редакции) сообщалось об уголовных делах в отношении Хачтряна и его заместителя Ивана Петрачкова, а также о ремонте первой поликлиники без проектной документации, сертификации на материалы и санэпидемических заключений, после которого здание стало разрушаться. Подробно о происходящем в новоуральской медсанчасти мы писали тут.
По данным газеты, сегодня, 2 июля, Иван Петрачков, заместитель уволенного главного врача, собирался встретиться с медиками, подписавшимися под обращением к Путину, в поликлинике №1. Однако после увольнения начальника медработники стали сомневаться в том, что это встреча состоится.
Произошло это через несколько дней после обращения коллектива медсанчасти к Владимиру Путину, в Следственный комитет, прокуратуру области, Минтруда РФ и непосредственно в ФМБА России с жалобой на новое руководство больницы, из-за которого, по словам медиков, условия для работы стали невыносимыми, и специалисты стали массово увольняться.
В жалобе (есть в распоряжении редакции) сообщалось об уголовных делах в отношении Хачтряна и его заместителя Ивана Петрачкова, а также о ремонте первой поликлиники без проектной документации, сертификации на материалы и санэпидемических заключений, после которого здание стало разрушаться. Подробно о происходящем в новоуральской медсанчасти мы писали тут.
По данным газеты, сегодня, 2 июля, Иван Петрачков, заместитель уволенного главного врача, собирался встретиться с медиками, подписавшимися под обращением к Путину, в поликлинике №1. Однако после увольнения начальника медработники стали сомневаться в том, что это встреча состоится.
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