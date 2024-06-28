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50 человек эвакуировались из-за пожара в многоэтажке на Рощинской в Екатеринбурге
Фото: Юлия Медведева
Из-за пожара в 16-эжатжном доме на улице Рощинской в Екатеринбурге на улицу эвакуировалось 50 человек, в том числе 3 детей. Сделали это жильцы дома самостоятельно, ещё до прибытия пожарных.
Как сообщается в официальном телеграм-канале свердловского управления МЧС, информация о пожаре поступила к ним в 11.30.
Для поиска очага пожара и проверки здания работают звенья газодымозащитной службы. Всего на месте работают 24 специалиста МЧС и 8 единиц техники.
Как сообщается в официальном телеграм-канале свердловского управления МЧС, информация о пожаре поступила к ним в 11.30.
«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горят два балкона на 9-м и 10-м этаже 16-этажного многоквартирного дома. Площадь пожара уточняется. Информации о пострадавших не поступало»,
– написали спасатели.
Для поиска очага пожара и проверки здания работают звенья газодымозащитной службы. Всего на месте работают 24 специалиста МЧС и 8 единиц техники.
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