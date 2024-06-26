В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга хотят построить корпус для 165-й школы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге планируют построить новый корпус для школы №165 в Пионерском микрорайоне, где, согласно ожиданием городских властей, будут учиться 600 ребят из средних классов.Соответствующий проект межевания территории в границах улиц Вилонова, Раевского, Ирбитской и Данилы Зверева в микрорайоне Пионерском уже утвердили. Там же в планах строительство нескольких многоэтажек, в которых смогут поселиться 4,3 тысячи человек. Общая площадь жилых помещений должна будет составить почти 130 000 квадратных метров, рассказали в мэрии.Также в планах реконструкция здания детского садика №459, который находится в том же районе. Сам садик рассчитан на 300 малышей.