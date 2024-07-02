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За травму маленького екатеринбуржца расплатится управляющая компания

19.32 Вторник, 2 июля 2024
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Почти ровно два года ушло на восстановление справедливости в случае с травмированием ребёнка на одной из детских площадок Екатеринбурга. Понадобилась череда судов, чтобы выбить из виновников происшествия материальную компенсацию.

Травму получил десятилетний мальчик, который играл на детской площадке во дворе домов на улице Магистральной, когда на него упали качели. Получив перелом правой ноги, ребёнок оказался на больничной койке, почти месяц не мог посещать школу и ещё долгое время ходил на костылях. Было это в августе 2022 года.

В следственном отделе Железнодорожного административного района Екатеринбурга матери пострадавшего ребёнка в возбуждении уголовного дела отказали. Там не увидели состава преступления. Поход в суд того же района оказался для женщины более полезным. Там её иск к управляющей компании «РЭМП Железнодорожного района», на подведомственной территории которой находится злополучная игровая площадка, приняли, а позже и удовлетворили, правда —частично. Суд постановил взыскать с «управляшки» компенсацию морального вреда, расходы на лечение, расходы на оплату услуг представителя и на госпошлину. В общей сумме это потянуло на 258 тысяч рублей.

Ответчику означенная выше сумма показалась слишком большой. И слишком маленькой — истице. Обе стороны подали жалобы в вышестоящую инстанцию. И сегодня стало известно, что двухлетняя тягомотина закончилась в пользу матери попавшего под качели ребёнка.

«Рассматривая материалы дела, Свердловский областной суд пришел к выводу, что ответчик установлен судом первой инстанции верно. Хоть земля, на которой расположена детская площадка, и не разграничена, жители дома ею активно пользуются, а УК следит за состоянием. Судебная коллегия по гражданским делам не согласилась с назначенной суммой. Решение Железнодорожного районного суда в этой части было изменено, а размер компенсации морального вреда увеличен до 350 тысяч рублей. В остальном решение оставлено без изменения. В итоге коммунальщики обязаны выплатить матери пострадавшего ребенка более 400 тысяч рублей», — так описывает финал этой истории пресс-служба Свердловского областного суда.


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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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