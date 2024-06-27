Житель Первоуральска пытался сжечь свою жену

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Страшное душегубство едва не произошло в самом конце прошлой недели в Первоуральске. Местный житель там попытался убить свою жену, причём выбрал один из самых жестоких способов.Покушение на убийство произошло в ночь с четверга на пятницу. Супружеской паре первоуральцев спокойно не спалось, и они затеяли выяснять отношения. Взаимные претензии накалили конфликт до такой степени, что мужчина облил свою благоверную легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. Женщина выжила, но получила серьёзные ожоги и сейчас находится в больнице.Поджигатель задержан. По ходатайству следствия его до суда заключили под стражу. Судить его будут по статье о покушении на убийство с особой жестокостью.Как сообщает следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области, в ходе расследования всех обстоятельств данного преступления был проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей и назначен комплекс судебных экспертиз.