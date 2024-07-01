Закрытый перелом ноги получил 12-летний велосипедист в ДТП в Нижнем Тагиле

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 2 июля, около 13.00 в Нижнем Тагиле на улице Вогульская под колёса «Форда», буксировавшего «УАЗ», угодил 12-летний велосипедист. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП ребёнок получил закрытый перлом ноги.Мальчика госпитализировали в «Детскую центральную больницу №3», сообщили УГИБДД по Свердловской области.По словам водителя «Форда», ребёнок на велосипеде неожиданно выскочил на проезжую часть, он не успел среагировать и допустил наезд. В семье пострадавшего в аварии мальчика рассказали, что ребёнок был на прогулке с их разрешения, признав, что не контролировали его местонахождение и времяпровождение.В пресс-группе сообщили, что материалы ДТП уже направлены в ПДН для решения вопроса о привлечении законных представителей к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Также госавтоинспекторы планируют посетить школу, где учится мальчик, чтобы напомнить детям о правилах безопасного поведения на дороге.