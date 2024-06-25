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В России на 10% выросли продажи черной икры, утверждают аналитики
Фото: Вечерние ведомости
В России в этом году почти на 10% выросли продажи черной икры.
Такие данные приводит РБК со ссылкой на аналитиков ресурса «Чек Индекс» (оператора фискальных данных «Платформа ОФД», который учитывает чеки более чем с 1,1 млн онлайн-касс).
В Москве и Московской области продажи черной икры «ожидаемо росли быстрее, чем в целом по стране», отмечает издание (покупки в столичном регионе выросли на 14% в сравнении с 2023 годом).
Наибольшим спросом, по данным экспертов, пользуется черная икра в банках по 50–100 г (годом ранее, по их словам, популярными были менее объемные банки, по 30–50 г).
Чаще всего черную икру покупают к Новому году. Средний чек в целом по России составил 2,9 тыс. руб., в столичном регионе на одну покупку икры тратили в среднем 8,6 тыс. руб.
Эксперты объясняют рост продаж увеличением производства и ростом предложения, «отсутствием значительного подорожания продукта», а также «ростом зарплат».
Добавим, что аналитики отмечают рост продаж в том числе заменителей черной икры (из водорослей, рыбьего жира и желатина) - рост составил 14% в сравнении с прошлым годом. Средний чек - 391 рубль.
Такие данные приводит РБК со ссылкой на аналитиков ресурса «Чек Индекс» (оператора фискальных данных «Платформа ОФД», который учитывает чеки более чем с 1,1 млн онлайн-касс).
В Москве и Московской области продажи черной икры «ожидаемо росли быстрее, чем в целом по стране», отмечает издание (покупки в столичном регионе выросли на 14% в сравнении с 2023 годом).
Наибольшим спросом, по данным экспертов, пользуется черная икра в банках по 50–100 г (годом ранее, по их словам, популярными были менее объемные банки, по 30–50 г).
Чаще всего черную икру покупают к Новому году. Средний чек в целом по России составил 2,9 тыс. руб., в столичном регионе на одну покупку икры тратили в среднем 8,6 тыс. руб.
Эксперты объясняют рост продаж увеличением производства и ростом предложения, «отсутствием значительного подорожания продукта», а также «ростом зарплат».
Добавим, что аналитики отмечают рост продаж в том числе заменителей черной икры (из водорослей, рыбьего жира и желатина) - рост составил 14% в сравнении с прошлым годом. Средний чек - 391 рубль.
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