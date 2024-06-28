С начала сезона 22,8 тысячи человек в Свердловской области пострадали от укусов клещей





– сообщили в областном Роспотребнадзоре. «В лабораториях исследовано 14 тысяч особей клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,2% проб, моноцитарного эрлихиоза – в 3,4%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,9%. В 42,3% обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области с начала сезона от клещей пострадали 22,8 тысячи человек. Эта на 18% выше, чем было зарегистрировано за этот же период в 2023 году, но на 23% ниже среднего многолетнего уровня.По данным ведомства, с подозрением на клещевой вирусный энцефалит в свердловские стационары попало 112 человек (среди которых диагноз подтвердился у 24), с подозрением на боррелиоз – 261 человек (подтвержден – у 92 человек).