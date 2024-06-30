В Якутии и Туве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Якутии ввели режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров, сообщает МЧС России.По данным Авиалесоохраны, в регионе действуют 107 природных пожаров на территории 331 тыс. га. На месте работают более 1,5 тыс. человек, 100 единиц техники, привлечены беспилотники.Ранее в понедельник глава Тувы заявил, что власти вводят в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров. «Жаркая погода, сильные ветра и сухие грозы вызвали новые возгорания в тайге. Сейчас на территории республики зарегистрировано 23 лесных пожара. Огнем охвачено примерно 1700 гектаров. Большая часть - в труднодоступной горной местности», - написал в телеграм-канале глава республики Владислав Ховалыг.По его словам, синоптики прогнозируют, что июль будет самым сложным месяцем в плане пожароопасной обстановки.По данным МЧС России, на сегодня в 37 субъектах зафиксирован 541 очаг природных пожаров. Наиболее сложная ситуация в Дальневосточном федеральном округе, там действуют 353 пожара на площади более 607 тыс. га.В целом по России свыше 2,2 тыс. человек эвакуированы. По данным ведомства, 75 человек погибли.За неделю площадь действующих пожаров уменьшилась на 44 тыс. гектаров.