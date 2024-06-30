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В Якутии и Туве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Фото: Вечерние ведомости
В Якутии ввели режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров, сообщает МЧС России.
По данным Авиалесоохраны, в регионе действуют 107 природных пожаров на территории 331 тыс. га. На месте работают более 1,5 тыс. человек, 100 единиц техники, привлечены беспилотники.
Ранее в понедельник глава Тувы заявил, что власти вводят в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров. «Жаркая погода, сильные ветра и сухие грозы вызвали новые возгорания в тайге. Сейчас на территории республики зарегистрировано 23 лесных пожара. Огнем охвачено примерно 1700 гектаров. Большая часть - в труднодоступной горной местности», - написал в телеграм-канале глава республики Владислав Ховалыг.
По его словам, синоптики прогнозируют, что июль будет самым сложным месяцем в плане пожароопасной обстановки.
По данным МЧС России, на сегодня в 37 субъектах зафиксирован 541 очаг природных пожаров. Наиболее сложная ситуация в Дальневосточном федеральном округе, там действуют 353 пожара на площади более 607 тыс. га.
В целом по России свыше 2,2 тыс. человек эвакуированы. По данным ведомства, 75 человек погибли.
За неделю площадь действующих пожаров уменьшилась на 44 тыс. гектаров.
По данным Авиалесоохраны, в регионе действуют 107 природных пожаров на территории 331 тыс. га. На месте работают более 1,5 тыс. человек, 100 единиц техники, привлечены беспилотники.
Ранее в понедельник глава Тувы заявил, что власти вводят в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров. «Жаркая погода, сильные ветра и сухие грозы вызвали новые возгорания в тайге. Сейчас на территории республики зарегистрировано 23 лесных пожара. Огнем охвачено примерно 1700 гектаров. Большая часть - в труднодоступной горной местности», - написал в телеграм-канале глава республики Владислав Ховалыг.
По его словам, синоптики прогнозируют, что июль будет самым сложным месяцем в плане пожароопасной обстановки.
По данным МЧС России, на сегодня в 37 субъектах зафиксирован 541 очаг природных пожаров. Наиболее сложная ситуация в Дальневосточном федеральном округе, там действуют 353 пожара на площади более 607 тыс. га.
В целом по России свыше 2,2 тыс. человек эвакуированы. По данным ведомства, 75 человек погибли.
За неделю площадь действующих пожаров уменьшилась на 44 тыс. гектаров.
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