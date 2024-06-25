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В Екатеринбурге собираются вернуть входной арке ЦПКиО имени Маяковского исторический вид
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге собираются отреставрировать входную арку ЦПКиО имени Маяковского. Уже сейчас эксперты изучают архивы, чтобы вернуть ей исторический вид, учтя цвет и элементы декора.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, реставрационные работы затронут не только входную группу парка, но и строения поблизости. Так, в павильонах, где сейчас находятся служебные помещения, хотят разместить информационный центр с билетами, картой и мерчем. Также там должна будет появиться кофейня.
Известно, что восстановлением займутся специалисты Центра проектирования и реставрации, работавшие над обновлением Дома контор, зданий администрации Екатеринбурга и городской киностудии.
Ожидается, что свой исторический вид входная арка парка вернут в 2026 году.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, реставрационные работы затронут не только входную группу парка, но и строения поблизости. Так, в павильонах, где сейчас находятся служебные помещения, хотят разместить информационный центр с билетами, картой и мерчем. Также там должна будет появиться кофейня.
Известно, что восстановлением займутся специалисты Центра проектирования и реставрации, работавшие над обновлением Дома контор, зданий администрации Екатеринбурга и городской киностудии.
Ожидается, что свой исторический вид входная арка парка вернут в 2026 году.
«В дальнейшем ЦПКиО имени Маяковского продолжит преображаться. В планах – ремонт площади перед аркой до подземного перехода»,
– рассказали в городской администрации.
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