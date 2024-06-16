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В Екатеринбурге ищут 15-летнего подростка
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Екатеринбурге пропал 15-летний Фахриддин Назиров. В последний раз он связывался с родными 20 июня. С тех пор его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Юноша ростом 176 сантиметров, худощавого телосложения, с чёрными глазами и чёрными волосами. Был одет в синюю футболку, чёрные штаны и чёрные кроссовки. Предполагается, что мальчик может ездить на велосипеде.
Его розыском занимается отделение полиции №10. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят сообщать в полицию по номеру: +7(343)356-42-10.
Юноша ростом 176 сантиметров, худощавого телосложения, с чёрными глазами и чёрными волосами. Был одет в синюю футболку, чёрные штаны и чёрные кроссовки. Предполагается, что мальчик может ездить на велосипеде.
Его розыском занимается отделение полиции №10. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят сообщать в полицию по номеру: +7(343)356-42-10.
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