В театрах Екатеринбурга «покажут» спектакли для незрячих





– сказали в мэрии. «Цель мероприятий – сделать театральные постановки доступными для максимально широкого круга зрителей. Такой вектор развития ещё раз подтверждает, что Екатеринбург имеет все основания на звание "Культурная столица – 2026"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Несколько театров Екатеринбурга получили гранты на тифлокомментирование спектаклей для того, чтобы зрители с особенностями зрения могли посещать театральные постановки.Как объяснили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, во время такого спектакля специалист через особую аппаратуру будет рассказывать о том, что происходит на сцене – внешний вид и действия персонажей, декорации. Уже сейчас специалисты программы «Особый взгляд» разрабатывают мобильное приложение для тифлокомментариев к спектаклям. Ожидается, что такой формат станет доступен для зрителей в следующем театральном сезоне.На данный момент среди театров, получивших финансирование, Екатеринбургский театр юного зрителя, Екатеринбургский театр кукол и Камерный театр Объединенного музея писателей Урала. Также ожидается, что гранты будут реализованы в Театре оперы и балета и Свердловском театре драмы.Там также отметили, что столица Урала является первой по количеству учреждений культуры среди городов-миллионников. В мегаполисе работают 33 театра, 144 музея, 44 библиотеки. Общая «культурная» площадь города превышает 1,1 миллиона квадратных метров.