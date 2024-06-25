Возрастное ограничение 18+

В театрах Екатеринбурга «покажут» спектакли для незрячих

14.10 Вторник, 2 июля 2024
Фото: Юлия Медведева
Несколько театров Екатеринбурга получили гранты на тифлокомментирование спектаклей для того, чтобы зрители с особенностями зрения могли посещать театральные постановки.

Как объяснили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, во время такого спектакля специалист через особую аппаратуру будет рассказывать о том, что происходит на сцене – внешний вид и действия персонажей, декорации. Уже сейчас специалисты программы «Особый взгляд» разрабатывают мобильное приложение для тифлокомментариев к спектаклям. Ожидается, что такой формат станет доступен для зрителей в следующем театральном сезоне.

На данный момент среди театров, получивших финансирование, Екатеринбургский театр юного зрителя, Екатеринбургский театр кукол и Камерный театр Объединенного музея писателей Урала. Также ожидается, что гранты будут реализованы в Театре оперы и балета и Свердловском театре драмы.

«Цель мероприятий – сделать театральные постановки доступными для максимально широкого круга зрителей. Такой вектор развития ещё раз подтверждает, что Екатеринбург имеет все основания на звание "Культурная столица – 2026"»,

– сказали в мэрии.


Там также отметили, что столица Урала является первой по количеству учреждений культуры среди городов-миллионников. В мегаполисе работают 33 театра, 144 музея, 44 библиотеки. Общая «культурная» площадь города превышает 1,1 миллиона квадратных метров.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Екатеринбургский Театр оперы и балета взял четыре «Золотых маски»
25 июня 2024
На двух улицах закроют движение в Верх-Исетском районе Екатеринбурга
26 июня 2024
В Екатеринбурге собираются вернуть входной арке ЦПКиО имени Маяковского исторический вид
02 июля 2024
В Свердловской области не ожидается неблагоприятная пожарная опасность в июле
30 июня 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«В суд присяжных можно идти только в случае, если никаких, даже косвенных, доказательств вины нет»

Адвокат с пятью оправдательными приговорами рассказала о своем самом известном деле
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:04 День Исети проведёт на берегу реки Сад Нурова
17:59 Свердловское отделение ВООПИиК призвало принять участие в общественном мониторинге ОКН региона
17:31 Закрытый перелом ноги получил 12-летний велосипедист в ДТП в Нижнем Тагиле
17:03 Свердловские депутаты поддержали инициативу о продлении пониженной ставки по единому сельхозналогу
16:49 Просивший губернатора заделать яму в Нижнем Тагиле свердловский «единоросс» извинился
15:55 Синоптики объявили предупреждение о смоге в Свердловской области
15:47 В Каменске-Уральском рассмотрят дело о хищении свыше 15,4 млн, выделенных на дошкольное образование
15:17 В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга хотят построить корпус для 165-й школы
14:57 В Артёмовском на производственной площадке погиб мужчина
14:10 В театрах Екатеринбурга «покажут» спектакли для незрячих
13:23 При пожаре на Рощинской в Екатеринбурге от огня пострадали три квартиры
13:01 С начала сезона 22,8 тысячи человек в Свердловской области пострадали от укусов клещей
12:25 50 человек эвакуировались из-за пожара в многоэтажке на Рощинской в Екатеринбурге
12:14 В Екатеринбурге собираются вернуть входной арке ЦПКиО имени Маяковского исторический вид
11:28 На жителя Нижнего Тагила возбудили уголовное дело за незаконное получение водительских прав
10:45 На екатеринбуржца возбудили «административку» за виниловые пластинки из Германии
10:10 В Екатеринбурге мотоциклист пытался скрыться от автоинспекторов через пешеходную зону
09:34 Руководителя новоуральской медсанчасти после жалобы Путину уволили с должности
21:17 Житель Первоуральска пытался сжечь свою жену
20:54 На Нижнесергинский лес напал жучок
20:04 В городе-спутнике Екатеринбурга спикер думы якобы поднял вопрос о повышении стоимости коммунальных услуг
19:48 Героем вечера в Белинке станет Ренуар
19:31 Почти полкило гаек скушала екатеринбургская собачка
19:00 За минувшие выходные в Екатеринбурге упало 37 деревьев
17:57 Глава СК поручить проверить информацию о массовой драке возле екатеринбургской школы
17:23 В Кировграде появился кинотеатр под открытым небом
Все новости Свердловской области
18:21 На Карибы обрушился мощный ураган «Берилл»
17:42 Китайский зонд «Чанъэ-6» доставил на Землю образцы обратной стороны Луны
16:27 В московском автобусе взорвался баллон, есть пострадавшие
14:56 В Стерлитамаке произошел мощный взрыв газа в жилой девятиэтажке
14:12 В Госдуме обсудили запрет сатанистов, марксистов и терианов
11:57 Депутаты ГД намерены рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ этой осенью
10:20 В Санкт-Петербурге устраняют последствия мощного урагана
17:27 В Госдуме поддержали идею вернуть в школы оценки за поведение
16:56 Власти Узбекистана предложили поднять цены на воздушные шары в 100 раз
15:48 Суд в Москве приговорил экс-сотрудника Совфеда к 16 годам за убийство родителей
15:24 В Якутии и Туве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
14:18 В России на 10% выросли продажи черной икры, утверждают аналитики
13:03 В СПЧ предложили вернуть в школы оценки за поведение
11:24 Во Франции на фоне парламентских выборов прошли массовые протесты
17:23 После индексации пенсия работающих пенсионеров может вырасти на 1300 рублей
14:04 Премьер-министр Индии Нарендра Моди может посетить Москву 8 июля
12:59 Неожиданные открытия о древних жертвоприношений майя: все жертвы были мальчиками
12:38 В новый нацпроект «Кадры» войдут четыре федеральных проекта
12:33 Еда, прогулки и общение с близкими помогают россиянам справляться со стрессом
18:58 Продажи игристых вин в России выросли на 13,5%
18:52 Следственный комитет выявил незаконную миграцию, расследуя дело о массовом отравлении в Москве
13:31 В МВД опровергли информацию о массовом наличии ошибок в загранпаспортах россиян
13:28 8 человек погибли, 13 пострадали в аварии в Рязанской области
15:38 В Москве 55 человек с подозрением на ботулизм находятся в тяжелом состоянии
14:22 В ГД предлагают пересмотреть подход к превышению самообороны при защите дома
12:43 В Подмосковье задержан экс-чиновник Минсельхоза, который скрывался 12 лет
Все новости России и мира
19:04 День Исети проведёт на берегу реки Сад Нурова
17:59 Свердловское отделение ВООПИиК призвало принять участие в общественном мониторинге ОКН региона
17:31 Закрытый перелом ноги получил 12-летний велосипедист в ДТП в Нижнем Тагиле
17:03 Свердловские депутаты поддержали инициативу о продлении пониженной ставки по единому сельхозналогу
16:49 Просивший губернатора заделать яму в Нижнем Тагиле свердловский «единоросс» извинился
15:55 Синоптики объявили предупреждение о смоге в Свердловской области
15:47 В Каменске-Уральском рассмотрят дело о хищении свыше 15,4 млн, выделенных на дошкольное образование
15:17 В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга хотят построить корпус для 165-й школы
14:57 В Артёмовском на производственной площадке погиб мужчина
14:10 В театрах Екатеринбурга «покажут» спектакли для незрячих
13:34 Керамические фильтры ученых Пермского политеха обеспечат высокое качество литейных заготовок
13:32 Почта России запустила для жителей Пермского края досрочную подписную кампанию
13:23 При пожаре на Рощинской в Екатеринбурге от огня пострадали три квартиры
13:01 С начала сезона 22,8 тысячи человек в Свердловской области пострадали от укусов клещей
12:25 50 человек эвакуировались из-за пожара в многоэтажке на Рощинской в Екатеринбурге
12:14 В Екатеринбурге собираются вернуть входной арке ЦПКиО имени Маяковского исторический вид
11:28 На жителя Нижнего Тагила возбудили уголовное дело за незаконное получение водительских прав
10:45 На екатеринбуржца возбудили «административку» за виниловые пластинки из Германии
10:10 В Екатеринбурге мотоциклист пытался скрыться от автоинспекторов через пешеходную зону
09:34 Руководителя новоуральской медсанчасти после жалобы Путину уволили с должности
21:17 Житель Первоуральска пытался сжечь свою жену
20:54 На Нижнесергинский лес напал жучок
20:04 В городе-спутнике Екатеринбурга спикер думы якобы поднял вопрос о повышении стоимости коммунальных услуг
19:48 Героем вечера в Белинке станет Ренуар
19:31 Почти полкило гаек скушала екатеринбургская собачка
19:00 За минувшие выходные в Екатеринбурге упало 37 деревьев
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK