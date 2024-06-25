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В театрах Екатеринбурга «покажут» спектакли для незрячих
Фото: Юлия Медведева
Несколько театров Екатеринбурга получили гранты на тифлокомментирование спектаклей для того, чтобы зрители с особенностями зрения могли посещать театральные постановки.
Как объяснили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, во время такого спектакля специалист через особую аппаратуру будет рассказывать о том, что происходит на сцене – внешний вид и действия персонажей, декорации. Уже сейчас специалисты программы «Особый взгляд» разрабатывают мобильное приложение для тифлокомментариев к спектаклям. Ожидается, что такой формат станет доступен для зрителей в следующем театральном сезоне.
На данный момент среди театров, получивших финансирование, Екатеринбургский театр юного зрителя, Екатеринбургский театр кукол и Камерный театр Объединенного музея писателей Урала. Также ожидается, что гранты будут реализованы в Театре оперы и балета и Свердловском театре драмы.
Там также отметили, что столица Урала является первой по количеству учреждений культуры среди городов-миллионников. В мегаполисе работают 33 театра, 144 музея, 44 библиотеки. Общая «культурная» площадь города превышает 1,1 миллиона квадратных метров.
Как объяснили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, во время такого спектакля специалист через особую аппаратуру будет рассказывать о том, что происходит на сцене – внешний вид и действия персонажей, декорации. Уже сейчас специалисты программы «Особый взгляд» разрабатывают мобильное приложение для тифлокомментариев к спектаклям. Ожидается, что такой формат станет доступен для зрителей в следующем театральном сезоне.
На данный момент среди театров, получивших финансирование, Екатеринбургский театр юного зрителя, Екатеринбургский театр кукол и Камерный театр Объединенного музея писателей Урала. Также ожидается, что гранты будут реализованы в Театре оперы и балета и Свердловском театре драмы.
«Цель мероприятий – сделать театральные постановки доступными для максимально широкого круга зрителей. Такой вектор развития ещё раз подтверждает, что Екатеринбург имеет все основания на звание "Культурная столица – 2026"»,
– сказали в мэрии.
Там также отметили, что столица Урала является первой по количеству учреждений культуры среди городов-миллионников. В мегаполисе работают 33 театра, 144 музея, 44 библиотеки. Общая «культурная» площадь города превышает 1,1 миллиона квадратных метров.
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