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От мэрии Нижнего Тагила не могут добиться ремонта опасного лестничного пролёта
Фото: Вечерние Ведомости
Жителям Нижнего Тагила пришлось через прокуратуру добиваться ремонта лестничного пролёта в одном из дворов города. Долгое время по нему ежедневно ходили дети, рискуя переломать ноги, а то и шеи.
Администрация Нижнего Тагила не обращала внимания на жалобы местных жителей, которые указывали на аварийное состояние лестничного пролёта между двумя жилыми домами на проспекте Строителей. Ремонт пролёта так никто и не делал, а меж тем по нему ежедневно ходили люди, в том числе —дети, занимающиеся в расположенной поблизости начальном школы.
Дело сдвинулось с мёртвой точки, когда одна из жительниц города сообщила об опасном уличном объекте не в мэрию, а в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила. Там организовали надзорные мероприятия, а, убедившись, что жалобы на лестничный пролёт не беспочвенны, вынесли представление. Которое, впрочем, тоже было проигнорировано чиновниками.
И вот тут уж прокуратура направила иск в суд. Теперь уже в судебном порядке от администрации Нижнего Тагила требуют, наконец, организовать ремонт небезопасного лестничного пролёта. Местная же прокуратура контролирует, чтобы мэрия не проигнорировала и судебное решение.
Администрация Нижнего Тагила не обращала внимания на жалобы местных жителей, которые указывали на аварийное состояние лестничного пролёта между двумя жилыми домами на проспекте Строителей. Ремонт пролёта так никто и не делал, а меж тем по нему ежедневно ходили люди, в том числе —дети, занимающиеся в расположенной поблизости начальном школы.
Дело сдвинулось с мёртвой точки, когда одна из жительниц города сообщила об опасном уличном объекте не в мэрию, а в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила. Там организовали надзорные мероприятия, а, убедившись, что жалобы на лестничный пролёт не беспочвенны, вынесли представление. Которое, впрочем, тоже было проигнорировано чиновниками.
И вот тут уж прокуратура направила иск в суд. Теперь уже в судебном порядке от администрации Нижнего Тагила требуют, наконец, организовать ремонт небезопасного лестничного пролёта. Местная же прокуратура контролирует, чтобы мэрия не проигнорировала и судебное решение.
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