От мэрии Нижнего Тагила не могут добиться ремонта опасного лестничного пролёта

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Жителям Нижнего Тагила пришлось через прокуратуру добиваться ремонта лестничного пролёта в одном из дворов города. Долгое время по нему ежедневно ходили дети, рискуя переломать ноги, а то и шеи.Администрация Нижнего Тагила не обращала внимания на жалобы местных жителей, которые указывали на аварийное состояние лестничного пролёта между двумя жилыми домами на проспекте Строителей. Ремонт пролёта так никто и не делал, а меж тем по нему ежедневно ходили люди, в том числе —дети, занимающиеся в расположенной поблизости начальном школы.Дело сдвинулось с мёртвой точки, когда одна из жительниц города сообщила об опасном уличном объекте не в мэрию, а в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила. Там организовали надзорные мероприятия, а, убедившись, что жалобы на лестничный пролёт не беспочвенны, вынесли представление. Которое, впрочем, тоже было проигнорировано чиновниками.И вот тут уж прокуратура направила иск в суд. Теперь уже в судебном порядке от администрации Нижнего Тагила требуют, наконец, организовать ремонт небезопасного лестничного пролёта. Местная же прокуратура контролирует, чтобы мэрия не проигнорировала и судебное решение.